7 марта в 19 туре чемпионата Украины «Эпицентр» примет «Колос». Хозяева находятся рядом с зоной вылета и остро нуждаются в очках, тогда как гости ведут борьбу за места в верхней половине таблицы. При этом команды подходят к игре с разными результатами последних матчей.

«Эпицентр»

После 18 туров «Эпицентр» занимает 14 место с 14 очками. Команда переживает сложный период – три поражения подряд в чемпионате, включая крупное поражение от киевского «Динамо» (0:4) в последнем туре.

Тем не менее атака команды не выглядит безнадежно. В последних пяти матчах «Эпицентр» забил 8 голов, а лучшим бомбардиром остается Joaquin Cifuentes с 5 мячами в 18 матчах.

На своем поле команда часто играет смелее – «Эпицентр» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

«Колос»

«Колос» после 18 туров занимает 7 место с 28 очками. Команда выглядит стабильнее соперника и регулярно набирает очки. В последнем туре «Колос» обыграл «Карпаты» со счетом 1:0.

Лидером атаки является Юрий Климчук, который забил 8 голов в 19 матчах. В последних пяти играх «Колос» забил 7 мячей и пропустил 5, демонстрируя достаточно организованную игру как в атаке, так и в обороне.

Факты о командах

«Эпицентр»

Проигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

В среднем: 1.60 забито и 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 3 последних матчах

«Колос»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей чемпионата

В среднем забивает 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

В среднем пропускает 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Победил «Эпицентр» в последнем очном матче

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Колос»

«Колос» выглядит более стабильной командой и имеет лучшее положение в таблице. Гости лучше организованы в обороне и регулярно набирают очки даже в сложных матчах.

«Эпицентр» способен создать проблемы на своем поле, однако текущая серия поражений и ошибки в защите делают его уязвимым против более сбалансированного соперника.

Рекомендованные ставки: