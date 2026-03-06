Введите ваш ник на сайте
«Челябинск» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2.05

06 марта 2026 8:36
Челябинск - Спартак К
07 мар. 2026, суббота 14:30 | Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе забьют — да
Сделать ставку

7 марта в 23 туре Первой лиги России «Челябинск» примет «Спартак» Кострома. Команды находятся рядом в турнирной таблице и ведут борьбу за позиции в верхней части чемпионата. После 22 туров оба клуба набрали по 35 очков, поэтому предстоящая встреча может напрямую повлиять на распределение мест в зоне борьбы за повышение.

«Челябинск»

«Челябинск» занимает 5 место в таблице и подходит к матчу на хорошей серии результатов. Команда выиграла три последних матча, что позволило ей закрепиться среди претендентов на высокие позиции.

В последних пяти играх «Челябинск» забил 6 мячей, однако оборона остается проблемной – команда пропустила 10 голов. Лучший бомбардир клуба – Рамазан Гаджимурадов, который забил 6 мячей в 21 матче. При этом команда стабильно забивает – «Челябинск» отличался в четырех последних играх.

«Спартак» Кострома

«Спартак» Кострома занимает 4 место и имеет столько же очков, сколько и соперник. Команда показывает результативный футбол и регулярно создает моменты в атаке.

В последних пяти матчах костромская команда забила 14 мячей, что является одним из лучших показателей на этом отрезке. Лучший бомбардир клуба – Денис Жилмостных, на счету которого 6 голов. При этом команда не побеждает уже пять матчей подряд, хотя сохраняет серию без поражений.

Факты о командах

«Челябинск»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Находится на 5 месте после 22 туров

«Спартак» Кострома

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних очных матчах против «Челябинска»

Прогноз на матч «Челябинск» – «Спартак» Кострома

Матч между прямыми конкурентами за верхнюю часть таблицы должен получиться напряженным. «Челябинск» подходит к игре на серии побед, однако оборона команды регулярно допускает ошибки.

«Спартак» Кострома выглядит более результативно в атаке и при этом надежнее действует в защите. Кроме того, гости имеют преимущество в очных встречах последних сезонов. С учетом текущей формы команд можно ожидать открытый матч с моментами у обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5

2.05
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Спартак К Челябинск
