7 марта в 23 туре Первой лиги России «Челябинск» примет «Спартак» Кострома. Команды находятся рядом в турнирной таблице и ведут борьбу за позиции в верхней части чемпионата. После 22 туров оба клуба набрали по 35 очков, поэтому предстоящая встреча может напрямую повлиять на распределение мест в зоне борьбы за повышение.

«Челябинск»

«Челябинск» занимает 5 место в таблице и подходит к матчу на хорошей серии результатов. Команда выиграла три последних матча, что позволило ей закрепиться среди претендентов на высокие позиции.

В последних пяти играх «Челябинск» забил 6 мячей, однако оборона остается проблемной – команда пропустила 10 голов. Лучший бомбардир клуба – Рамазан Гаджимурадов, который забил 6 мячей в 21 матче. При этом команда стабильно забивает – «Челябинск» отличался в четырех последних играх.

«Спартак» Кострома

«Спартак» Кострома занимает 4 место и имеет столько же очков, сколько и соперник. Команда показывает результативный футбол и регулярно создает моменты в атаке.

В последних пяти матчах костромская команда забила 14 мячей, что является одним из лучших показателей на этом отрезке. Лучший бомбардир клуба – Денис Жилмостных, на счету которого 6 голов. При этом команда не побеждает уже пять матчей подряд, хотя сохраняет серию без поражений.

Факты о командах

«Челябинск»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Находится на 5 месте после 22 туров

«Спартак» Кострома

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Побеждает в 3 последних очных матчах против «Челябинска»

Прогноз на матч «Челябинск» – «Спартак» Кострома

Матч между прямыми конкурентами за верхнюю часть таблицы должен получиться напряженным. «Челябинск» подходит к игре на серии побед, однако оборона команды регулярно допускает ошибки.

«Спартак» Кострома выглядит более результативно в атаке и при этом надежнее действует в защите. Кроме того, гости имеют преимущество в очных встречах последних сезонов. С учетом текущей формы команд можно ожидать открытый матч с моментами у обеих сторон.

Рекомендованные ставки: