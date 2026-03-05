Введите ваш ник на сайте
«Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.38

05 марта 2026 8:10
Аль-Хиляль - Аль-Нажма
06 мар. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.38
Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5
Сделать ставку

6 марта в 25 туре высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» примет «Аль-Нажму». Хозяева продолжают борьбу за верхние позиции в чемпионате и демонстрируют стабильные результаты, тогда как гости находятся на последнем месте таблицы и переживают тяжелый отрезок сезона. По текущей форме и статистике «Аль-Хиляль» является явным фаворитом встречи.

«Аль-Хиляль»

После 24 туров «Аль-Хиляль» набрал 58 очков и занимает третье место. Команда не проигрывает уже 20 матчей подряд в чемпионате и регулярно демонстрирует высокую результативность.

В последних пяти играх «Аль-Хиляль» забил 11 мячей и пропустил 6. В атаке ключевую роль играет Маркос Леонардо, который является лучшим бомбардиром команды с 19 голами в 31 матче.

«Аль-Нажма»

«Аль-Нажма» после 24 туров имеет всего 8 очков и занимает последнее место в таблице. Команда проиграла три последних матча чемпионата и испытывает серьезные проблемы в обороне.

В последних пяти играх «Аль-Нажма» забила 4 мяча и пропустила 16, что говорит о большом количестве ошибок в защитной линии. Лучший бомбардир команды – Лазаро, на счету которого 7 голов.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 20 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч
  • Не проигрывает в 29 матчах подряд во всех турнирах

«Аль-Нажма»

  • Проигрывает 3 последних матча
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 3.20 гола за матч
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Нажма»

Разница в уровне команд и текущей форме очень заметна. «Аль-Хиляль» стабильно набирает очки, регулярно забивает и практически не допускает серьезных провалов. «Аль-Нажма», напротив, переживает один из самых сложных отрезков сезона и часто допускает крупные поражения.

С учетом атакующей формы хозяев и слабой обороны гостей можно ожидать уверенного результата в пользу «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5 – коэффициент 1.38

1.38
Индивидуальный тотал «Аль-Хиляля» больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Хиляль
18+
