«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 5 марта 2026 с коэффициентом 1.60

04 марта 2026 8:00
Тоттенхэм - Кристал Пэлас
05 мар. 2026, четверг 23:00 | Англия. Премьер-лига, 29 тур
1.60
Обе забьют — да
5 марта в 29 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас». Обе команды находятся во второй половине таблицы и ведут борьбу за улучшение турнирного положения. «Тоттенхэм» переживает сложный отрезок сезона и пытается прервать серию поражений, тогда как «Кристал Пэлас» выглядит более стабильным и регулярно забивает в последних матчах.

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб переживает непростой период. После 28 туров команда набрала 29 очков и занимает 16 место в таблице. В последних четырех матчах АПЛ «Тоттенхэм» потерпел четыре поражения подряд, что серьезно осложнило положение в чемпионате.

Главная проблема команды – оборона. «Тоттенхэм» пропускает уже в девяти матчах подряд в АПЛ и за последние пять игр допустил 12 пропущенных мячей (в среднем 2.4 за игру). При этом атака не выглядит полностью безнадежной – команда забивает в трех последних матчах и на пятиматчевом отрезке отличилась 5 раз.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проводит более ровный отрезок чемпионата. Команда занимает 14 место с 35 очками и регулярно набирает очки в последних встречах. Важным фактором остается стабильность в атаке – «Пэлас» забивает уже в семи матчах подряд в АПЛ и в десяти последних играх во всех турнирах.

На пятиматчевом отрезке команда забила 7 мячей и пропустила 6, что показывает достаточно сбалансированную игру. Атакующая линия, где лучшим бомбардиром является Исмаила Сарр, регулярно создает опасные моменты и способна пользоваться ошибками соперников.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

  • Проигрывает в 4 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 9 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 3 последних матчах
  • 5 голов в последних 5 играх (в среднем 1.00)
  • 12 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 2.40)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей против «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас»

  • Забивает в 7 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 10 последних матчах во всех турнирах
  • 7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)
  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»

Текущая форма команд делает матч довольно непредсказуемым. «Тоттенхэм» испытывает серьезные проблемы в обороне и часто допускает ошибки у своих ворот, но при этом команда продолжает регулярно забивать. «Кристал Пэлас» выглядит более стабильным и способен воспользоваться слабостями соперника.

С учетом статистики обеих команд наиболее вероятным выглядит сценарий результативного матча. «Тоттенхэм» будет вынужден играть активно дома, чтобы прервать серию поражений, а «Кристал Пэлас» имеет достаточно быстрых игроков в атаке, чтобы воспользоваться пространством.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.60
Обе забьют — да
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Тоттенхэм
