«АЗ Алкмар» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.2

03 марта 2026 9:25
АЗ Алкмаар - Телстар
04 мар. 2026, среда 22:00 | Нидерланды. Кубок, 1/2 финала
2.20
Фора «АЗ Алкмар» (-1.5)
4 марта в рамках полуфинала Кубка Нидерландов «АЗ Алкмар» примет «Телстар». Это противостояние команды из высшего дивизиона, претендующей на еврокубки, и середняка Эредивизи, который сотворил сенсацию, добравшись до полуфинала. Хозяева имеют колоссальное преимущество в классе и историю личных встреч, гости будут играть от обороны.

«АЗ Алкмар»

Алкмарцы находятся в отличной кубковой форме, одержав 3 победы подряд в турнире и забивая в 3 последних матчах. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей). «АЗ Алкмар» уверенно выступает в чемпионате и еврокубках, имеет класс выше и психологическое преимущество над «Телстаром», обыграв его в обоих матчах сезона (1:0 и 2:1).

«Телстар»

Гости стали главной сенсацией турнира, одержав 4 победы подряд в Кубке и забивая в 4 последних матчах. Однако в чемпионате «Телстар» выступает нестабильно. Команда пропускает в 3 последних матчах Кубка, а в последних 5 играх во всех турнирах демонстрирует среднюю атаку (1.60 гола) и оборону (1.00 пропуска). Исторически «Телстар» проиграл «АЗ Алкмар» в 4 из 5 последних встреч.

Факты о командах:

«АЗ Алкмар»

  • 3 победы подряд в Кубке Нидерландов.
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка (1.80 в среднем).
  • Выиграл оба матча у «Телстара» в сезоне.
  • Мощная атака, стабильная оборона.

«Телстар»

  • 4 победы подряд в Кубке Нидерландов.
  • Забивает в 4 последних матчах Кубка (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 3 последних матчах Кубка.
  • Проиграл «АЗ Алкмар» в 4 из 5 последних встреч.

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Телстар»

«АЗ Алкмар» имеет колоссальное преимущество в классе, уверенно обыгрывал «Телстар» в сезоне и находится в отличной форме. Гости будут играть от обороны, пытаясь удержать счет и надеяться на чудо. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «АЗ Алкмар» (-1.5) – коэффициент 2.2.
  • Инд. тотал «АЗ Алкмар» больше 1.5

2.20
Фора «АЗ Алкмар» (-1.5)
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Кубок Телстар АЗ Алкмаар
18+
  • Читайте нас: 