3 марта в полуфинале Кубка Италии «Комо» примет «Интер». Хозяева уже прошли тяжелый раунд с «Наполи» и подходят к матчу с серией результативных игр, а «Интер» сохраняет привычную стабильность в атаке и регулярно забивает почти в каждом матче. В кубковом формате цена ошибки выше, поэтому выбор ставки здесь во многом зависит от того, насколько «Комо» сможет удержать темп против соперника, который умеет давить сериями.

«Комо»

«Комо» в кубке чувствует себя уверенно: команда победила в трех последних матчах турнира по предоставленным данным и неизменно забивает в трех последних кубковых встречах. Общая форма тоже выглядит достойно – в последних пяти играх 8 забитых и 5 пропущенных, а серия из пяти матчей с голами подчеркивает стабильность атаки. Дополнительный плюс – «Комо» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что важно перед полуфиналом, где психологическая устойчивость часто решает не меньше, чем класс.

«Интер»

У «Интера» привычно высокий атакующий темп: 9 голов за пять последних матчей и серия, в которой команда забивает уже 19 встреч подряд. При этом оборона на отрезке не выглядит безупречной (7 пропущенных за пять игр, в среднем 1.40), что повышает вероятность обмена голами. В гостях в Кубке Италии «Интер» тоже стабилен – не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей турнира, а в очных встречах с «Комо» держит мощную серию побед.

Факты о командах

«Комо»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка Италии по предоставленным данным

Забивает в 3 последних матчах Кубка Италии

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

8 голов в последних 5 играх (в среднем 1.60)

5 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.00)

Забивает в 5 последних матчах

«Интер»

9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80)

7 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.40)

Забивает в 19 последних матчах

Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей Кубка Италии

Побеждает «Комо» в 6 последних очных матчах

Не пропускает от «Комо» в 3 последних очных матчах и забивает в 6 матчах подряд против этого соперника

Прогноз на матч «Комо» – «Интер»

«Комо» подходит к полуфиналу в хорошей форме и с уверенным кубковым настроем, но статистика очных матчей и общий класс «Интера» остаются решающими факторами. При этом текущие цифры по пропущенным у гостей намекают, что сценарий “на ноль” не обязателен, особенно если «Комо» продолжит свою голевую серию. Самым логичным выглядит выбор в пользу результата «Интера» с подстраховкой, а также ставка на голы гостей, учитывая их длинную результативную серию и регулярные голы в этой паре.

Рекомендованные ставки: