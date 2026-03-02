Введите ваш ник на сайте
«Комо» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.25

02 марта 2026 9:24
Комо - Интер
03 мар. 2026, вторник 23:00 | Италия. Кубок, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
2.25
Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5
Сделать ставку

3 марта в полуфинале Кубка Италии «Комо» примет «Интер». Хозяева уже прошли тяжелый раунд с «Наполи» и подходят к матчу с серией результативных игр, а «Интер» сохраняет привычную стабильность в атаке и регулярно забивает почти в каждом матче. В кубковом формате цена ошибки выше, поэтому выбор ставки здесь во многом зависит от того, насколько «Комо» сможет удержать темп против соперника, который умеет давить сериями.

«Комо»

«Комо» в кубке чувствует себя уверенно: команда победила в трех последних матчах турнира по предоставленным данным и неизменно забивает в трех последних кубковых встречах. Общая форма тоже выглядит достойно – в последних пяти играх 8 забитых и 5 пропущенных, а серия из пяти матчей с голами подчеркивает стабильность атаки. Дополнительный плюс – «Комо» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что важно перед полуфиналом, где психологическая устойчивость часто решает не меньше, чем класс.

«Интер»

У «Интера» привычно высокий атакующий темп: 9 голов за пять последних матчей и серия, в которой команда забивает уже 19 встреч подряд. При этом оборона на отрезке не выглядит безупречной (7 пропущенных за пять игр, в среднем 1.40), что повышает вероятность обмена голами. В гостях в Кубке Италии «Интер» тоже стабилен – не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей турнира, а в очных встречах с «Комо» держит мощную серию побед.

Факты о командах

«Комо»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка Италии по предоставленным данным
  • Забивает в 3 последних матчах Кубка Италии
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • 8 голов в последних 5 играх (в среднем 1.60)
  • 5 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.00)
  • Забивает в 5 последних матчах

«Интер»

  • 9 голов в последних 5 играх (в среднем 1.80)
  • 7 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.40)
  • Забивает в 19 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей Кубка Италии
  • Побеждает «Комо» в 6 последних очных матчах
  • Не пропускает от «Комо» в 3 последних очных матчах и забивает в 6 матчах подряд против этого соперника

Прогноз на матч «Комо» – «Интер»

«Комо» подходит к полуфиналу в хорошей форме и с уверенным кубковым настроем, но статистика очных матчей и общий класс «Интера» остаются решающими факторами. При этом текущие цифры по пропущенным у гостей намекают, что сценарий “на ноль” не обязателен, особенно если «Комо» продолжит свою голевую серию. Самым логичным выглядит выбор в пользу результата «Интера» с подстраховкой, а также ставка на голы гостей, учитывая их длинную результативную серию и регулярные голы в этой паре.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 – коэффициент 2.25

2.25
Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Кубок Интер Комо
