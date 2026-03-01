Введите ваш ник на сайте
«Полтава» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 2 марта 2026 с коэффициентом 1.85

01 марта 2026 9:45
Полтава - Кудровка
02 мар. 2026, понедельник 14:00 | Украина. Премьер-лига, 18 тур
1.85
Тотал больше 2.5
2 марта в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги «Полтава» примет «Кудровку». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание: хозяева идут на 16 месте с 9 очками, гости располагаются на 13 позиции, имея 16 баллов. Очная встреча приобретает особое значение, поскольку даже ничья может сохранить статус-кво в зоне риска.

«Полтава»

Команда подходит к матчу на фоне трех поражений подряд в чемпионате. После 17 туров «Полтава» пропускает уже в 15 матчах подряд, что остается ключевой проблемой. В последних пяти играх команда забила 7 мячей, но при этом пропустила 10. Лучший бомбардир Максим Марусич имеет 4 гола в 12 матчах, и именно на него ложится основная нагрузка в атаке.

«Кудровка»

Гости также переживают сложный период: «Кудровка» не выигрывает в шести последних матчах Премьер-лиги. При этом команда регулярно забивает – отличалась в трех последних турах. Однако оборона не выдерживает давления: пропущенные мячи фиксируются уже в шести матчах подряд. В последних пяти играх «Кудровка» забила 5 и пропустила 9 голов.

Факты о командах

«Полтава»

  • 16 место после 17 туров (9 очков)
  • Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 15 матчах подряд в чемпионате
  • 7 забитых и 10 пропущенных в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру на отрезке из 5 матчей

«Кудровка»

  • 13 место после 17 туров (16 очков)
  • Не выигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • 5 забитых и 9 пропущенных в последних 5 играх

Прогноз на матч «Полтава» – «Кудровка»

Статистика обеих команд указывает на нестабильность обороны и регулярные результативные ошибки. «Полтава» почти всегда пропускает, но и в атаке выглядит живее, чем в первой части сезона. «Кудровка» тоже не отличается надежностью в защите, при этом стабильно находит свой гол. В матчах такого типа, где соперники равны по классу и давлению турнирной таблицы, часто решает именно фактор реализации моментов.

Лаконичная рекомендация по прогнозу: тотал больше 2.0 за 1.85.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • «Кудровка» не проиграет (X2)

1.85
Тотал больше 2.5
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Кудровка Полтава
