2 марта в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги «Полтава» примет «Кудровку». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание: хозяева идут на 16 месте с 9 очками, гости располагаются на 13 позиции, имея 16 баллов. Очная встреча приобретает особое значение, поскольку даже ничья может сохранить статус-кво в зоне риска.

«Полтава»

Команда подходит к матчу на фоне трех поражений подряд в чемпионате. После 17 туров «Полтава» пропускает уже в 15 матчах подряд, что остается ключевой проблемой. В последних пяти играх команда забила 7 мячей, но при этом пропустила 10. Лучший бомбардир Максим Марусич имеет 4 гола в 12 матчах, и именно на него ложится основная нагрузка в атаке.

«Кудровка»

Гости также переживают сложный период: «Кудровка» не выигрывает в шести последних матчах Премьер-лиги. При этом команда регулярно забивает – отличалась в трех последних турах. Однако оборона не выдерживает давления: пропущенные мячи фиксируются уже в шести матчах подряд. В последних пяти играх «Кудровка» забила 5 и пропустила 9 голов.

Факты о командах

«Полтава»

16 место после 17 туров (9 очков)

Проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 15 матчах подряд в чемпионате

7 забитых и 10 пропущенных в последних 5 играх

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру на отрезке из 5 матчей

«Кудровка»

13 место после 17 туров (16 очков)

Не выигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 3 последних матчах чемпионата

Пропускает в 6 матчах подряд

5 забитых и 9 пропущенных в последних 5 играх

Прогноз на матч «Полтава» – «Кудровка»

Статистика обеих команд указывает на нестабильность обороны и регулярные результативные ошибки. «Полтава» почти всегда пропускает, но и в атаке выглядит живее, чем в первой части сезона. «Кудровка» тоже не отличается надежностью в защите, при этом стабильно находит свой гол. В матчах такого типа, где соперники равны по классу и давлению турнирной таблицы, часто решает именно фактор реализации моментов.

Лаконичная рекомендация по прогнозу: тотал больше 2.0 за 1.85.

Рекомендованные ставки: