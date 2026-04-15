«АЗ Алкмаар» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

15 апреля 2026 9:38
АЗ Алкмаар - Шахтер
16 апр. 2026, четверг 19:45 | Лига конференций, 1/4 финала
1.75
Тотал больше 2.5
16 апреля пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «АЗ Алкмаар» примет «Шахтер». Первая встреча завершилась уверенной победой украинского клуба со счетом 3:0, поэтому хозяевам предстоит играть в более рискованный футбол. При этом домашняя форма нидерландской команды оставляет ей шансы на более активный и результативный матч.

«АЗ Алкмаар»

«АЗ Алкмаар» подходит к ответной игре после важной победы над «Херенвеном» со счетом 3:0, что должно добавить команде уверенности. В последних пяти матчах нидерландцы забили 9 мячей, но пропустили 6, поэтому команда выглядит достаточно опасно впереди, хотя в обороне не всегда действует надежно. Важный аргумент в пользу хозяев – серия из семи домашних побед подряд. В такой ситуации «АЗ» почти наверняка сразу пойдет вперед, потому что терять ему уже нечего.

«Шахтер»

«Шахтер» находится в хорошем состоянии и подходит к игре с комфортным преимуществом. Команда забивает в 11 матчах подряд, а в последних пяти встречах отличилась 10 раз. При этом у украинского клуба неплохой баланс и в обороне – только 4 пропущенных мяча за тот же отрезок. Победа 3:0 в первой игре показала, что «Шахтер» умеет использовать свободные зоны и наказывать соперника за ошибки. Даже в гостях команда способна создать достаточно моментов, особенно если соперник будет раскрываться.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

  • Проиграл первый матч со счетом 0:3
  • Побеждает в 7 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх забил 9 голов
  • В среднем забивает 1.80 гола за матч
  • В среднем пропускает 1.20 гола за матч
  • Будет вынужден играть первым номером

«Шахтер»

  • Победил в первой встрече со счетом 3:0
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В последних 5 играх забил 10 голов
  • В среднем забивает 2.00 гола за матч
  • В среднем пропускает 0.80 гола за матч

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Шахтер»

Сценарий этой встречи во многом понятен заранее. «АЗ Алкмаар» обязан атаковать большими силами, а «Шахтер» получает удобный матч для контратак. Хозяева дома действительно играют смело и результативно, однако после 0:3 в первой встрече им придется рисковать еще больше обычного. Это увеличивает вероятность голов, но одновременно оставляет пространство для быстрых ответов гостей. На таком фоне логично ждать более открытый футбол, чем неделю назад, с моментами у обеих команд. По сумме факторов «Шахтер» выглядит ближе к тому, чтобы снова не проиграть, а общий тотал имеет хорошие шансы пробиться.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • «Шахтер» не проиграет

Автор: Мещеряков Денис
