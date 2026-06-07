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Нидерланды – Узбекистан: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 2.4

07 июня 2026 10:39
Нидерланды - Узбекистан
08 июн. 2026, понедельник 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.40
Тотал голов меньше 2.
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8 июня 2026 года в 21:45 сборные Нидерландов и Узбекистана сыграют в товарищеском матче.

Нидерланды

Нидерланды – явный фаворит. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, забивает в 14 из 16. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр, оборона пропускает 0.80 в среднем. Однако есть проблема: голландцы пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче поражение от Алжира (0:1). Дома Нидерланды должны побеждать.

Узбекистан

Узбекистан находится в неплохой форме, особенно в обороне: 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака приносит 1.00 гола в среднем за 5 игр. В прошлом матче поражение от Канады (0:2). Гости будут обороняться, но против Нидерландов шансов мало.

Факты о командах

Нидерланды

  • Не проигрывают в 10 из 12 матчей
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 14 из 16 матчей
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Поражение от Алжира (0:1)

Узбекистан

  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.60 пропущено
  • Поражение от Канады (0:2)

Прогноз на матч Нидерланды – Узбекистан

Нидерланды – явный фаворит, особенно дома. Узбекистан надeжен в обороне, но вряд ли сдержит атаку хозяев. Голландцы обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.4
  • Победа Нидерландов

2.40
Тотал голов меньше 2.
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Узбекистан Нидерланды
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