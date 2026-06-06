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«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72

06 июня 2026 8:34
Машук-КМВ - Велес
07 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
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1.72
Тотал голов меньше 2.5
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7 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Машук-КМВ» и «Велес».

«Машук-КМВ»

Пятигорцы находятся в великолепной форме: команда не проигрывает в 6 последних матчах, забивает в 4 последних и не пропускает в 5 из 7 последних игр. Атака мощная – 2.20 гола в среднем за 5 игр (11 голов в 5 матчах). Оборона – каменная стена: 0.40 пропущенных. В прошлом туре уверенная победа над «Сибирью» (2:0). Дома «Машук» представляет серьeзную силу.

«Велес»

Московский «Велес» также находится в неплохой форме, но есть проблемы. Команда пропускает в 3 последних матчах, в среднем 1.00 гола за 5 игр. Атака слабовата – 0.80 гола в среднем за 5 игр. В прошлом туре победа над «Торпедо Миасс» (3:2). История встреч с «Машуком» у «Велеса» положительная: команда не пропускает в 3 последних очных матчах.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • 4-е место, 30 очков, лучший бомбардир: Иван Селеменев (7)
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 0.40 пропущено
  • 6 матчей без поражений
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Не пропускают в 5 из 7 матчей
  • Победа над «Сибирью» (2:0)

«Велес»

  • 3-е место, 27 очков, лучший бомбардир: Захар Тарасенко (8)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Не пропускают «Машуку» в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Велес»

«Машук» в отличной форме, с мощной атакой и надeжной обороной. «Велес» имеет положительную историю встреч, но в гостях против такого соперника будет тяжело. Хозяева должны побеждать. Голы вряд ли будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.72
  • Победа «Машук-КМВ»

1.72
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Велес Машук-КМВ
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