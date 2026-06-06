7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Луки-Энергия» и «Муром».
«Луки-Энергия»
Великолукская команда находится в отличной форме: «Луки-Энергия» не проигрывает в 10 последних матчах, забивает в 8 последних. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Атака стабильна – 1.40 гола за игру. В прошлом туре победа над «Звездой СПб» (3:0). Дома «Луки-Энергия» представляет серьeзную силу.
«Муром»
Муромляне также в отличной форме: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, забивает в 6 из 8. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака стабильна – 1.40 гола за игру. В прошлом туре победа над «Звездой СПб» (3:0). Однако история встреч с «Луки-Энергией» на стороне гостей: «Муром» не проигрывает в 10 последних очных матчах.
Факты о командах
«Луки-Энергия»
- 5-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Василий Лунев (2)
- За 5 матчей: 1.40 забито, 0.40 пропущено
- 10 матчей без поражений
- Забивают в 8 последних матчах
- Победа над «Звездой СПб» (3:0)
«Муром»
- 2-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Гаджимурад Абдуллаев (2)
- За 5 матчей: 1.40 забито, 0.40 пропущено
- Не проигрывают в 6 из 8 матчей
- Не проигрывают «Луки-Энергии» в 10 последних встречах
Прогноз на матч «Луки-Энергия» – «Муром»
Встречаются две команды в отличной форме с надeжной обороной. «Луки-Энергия» дома – фаворит, но «Муром» имеет подавляющую историю встреч. Скорее всего, нас ждeт осторожный матч с минимумом голов. Ничья – вероятный исход.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.85
- Ничья