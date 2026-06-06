7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Луки-Энергия» и «Муром».

«Луки-Энергия»

Великолукская команда находится в отличной форме: «Луки-Энергия» не проигрывает в 10 последних матчах, забивает в 8 последних. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр (2 гола в 5 матчах). Атака стабильна – 1.40 гола за игру. В прошлом туре победа над «Звездой СПб» (3:0). Дома «Луки-Энергия» представляет серьeзную силу.

«Муром»

Муромляне также в отличной форме: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, забивает в 6 из 8. Оборона надeжна – 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака стабильна – 1.40 гола за игру. В прошлом туре победа над «Звездой СПб» (3:0). Однако история встреч с «Луки-Энергией» на стороне гостей: «Муром» не проигрывает в 10 последних очных матчах.

Факты о командах

«Луки-Энергия»

5-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Василий Лунев (2)

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.40 пропущено

10 матчей без поражений

Забивают в 8 последних матчах

Победа над «Звездой СПб» (3:0)

«Муром»

2-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Гаджимурад Абдуллаев (2)

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.40 пропущено

Не проигрывают в 6 из 8 матчей

Не проигрывают «Луки-Энергии» в 10 последних встречах

Прогноз на матч «Луки-Энергия» – «Муром»

Встречаются две команды в отличной форме с надeжной обороной. «Луки-Энергия» дома – фаворит, но «Муром» имеет подавляющую историю встреч. Скорее всего, нас ждeт осторожный матч с минимумом голов. Ничья – вероятный исход.

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