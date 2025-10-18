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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Луки-Энергия
€ 425 тыс
Луки-Энергия
Великие Луки
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Экспресс
Сайт:
http://www.vl-energy.ru/
Тренер:
Михаил Сальников
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Луки-Энергия» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
«Луки-Энергия» – «Урал»: кто победит в матче 4 раунда Кубка России 2026/2027
9 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Трансляция
«Луки-Энергия» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Луки-Энергия» – «Череповец»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Звезда» – «Луки-Энергия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Звезда» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
Видео
Спасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Луки-Энергия» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.40
2025.10.18 16:00
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
«Луки-Энергия» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.32
2025.08.19 10:25
«Кристалл» – «Луки-Энергия»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 08:43
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
2025.06.14 11:53
Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:35
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:26
Прогноз на точный счeт матча «Луки-Энергия» – «Череповец»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:03
Прогноз на точный счeт матча «Спартак-2» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 12:58
Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Звезда»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 11:17
«Луки-Энергия» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.26 10:59
«Зенит-2» – «Луки-Энергия»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:53
«Луки-Энергия» – «Звезда»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:44
Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус
2020.08.05 23:48
1
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
2018.09.26 19:21
8
Видео
«Енисей» ехал семь с половиной часов на поезде на матч с «Луки-Энергия»
2018.09.26 15:11
7
Видео
Гараж возле поля. «Енисей» показал, где проведет матч Кубка России
2018.09.26 14:21
8
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
2018.08.22 22:42
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