- 19 августа 2020
- 21:45 Станислав Черчесов-младший отбил три пенальти в Кубке России 1
- 5 августа 2020
- 23:48 Смоленскому «Красному» присудили техническое поражение в 1/256 финала Кубка России. РФС не принял тесты команды на коронавирус 1
- 26 сентября 2018
- 19:21 Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала 8
- 17:12 Фото «Енисей» представил состав манекенами. Вчера во Франции так представили Головина 5
- 15:11 Видео «Енисей» ехал семь с половиной часов на поезде на матч с «Луки-Энергия» 7
- 14:21 Видео Гараж возле поля. «Енисей» показал, где проведет матч Кубка России 8
- 22 августа 2018
- 22:42 Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ 36