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  • «Луки-Энергия» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

«Луки-Энергия» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

27 августа, 15:10
Луки-Энергия
27.08.2026, четверг, 16:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Череповец
27' Д. Дибиргаджиев 52' Д. Дибиргаджиев 83' М. Селюков 90+3' М. Селюков
42' И. Анциферов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
30
Дмитрий Саганович
ВР
80
Алексей Пипо
ЛЗ
4
Илья Сальников
ЛЗ
6
Лев Ушахин
ЦЗ
74
Николай Эджибия
ПЗ
14
Валентин Андямов
ПЗ
88
Иван Галанин
ЛП
7
Илья Шведюк
ЦП
13
Артем Егоров
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
21
Егор Панков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Череповец
54
Никита Матюнин
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
15
Давид Березов
ПЗ
47
Дмитрий Серебряков
ПЗ
17
Рони Михайловский
ЛП
7
Мирон Беляев
ЦП
8
Алексей Усанов
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
11
Кирилл Кульков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Луки-Энергия
10
Михаил Селюков
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
88
Виктор Киселев
ЦЗ
27
Александр Галимов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Череповец
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
22
Роман Ткачев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
5
Никита Пичугин
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
3-2-3-2
30
Саганович
74
Эджибия
80
Пипо
6
Ушахин
4
Сальников
14
Андямов
88
Галанин
7
Шведюк
13
Егоров
21
Панков
9
Дибиргаджиев
3-2-3-2
54
Матюнин
15
Березов
27
Гаджиев
3
Ганус
47
Серебряков
10
Халыгов
8
Усанов
7
Беляев
17
Михайловский
11
Кульков
9
Анциферов
21
Панков
10
Селюков
10
Селюков
21
Панков
7
Шведюк
88
Киселев
88
Киселев
7
Шведюк
88
Галанин
27
Галимов
27
Галимов
88
Галанин
74
Эджибия
2
Серасхов
2
Серасхов
74
Эджибия
13
Егоров
87
Безденежных
87
Безденежных
13
Егоров
47
Серебряков
5
Пичугин
5
Пичугин
47
Серебряков
7
Беляев
10
Балашов
10
Балашов
7
Беляев
Остались в запасе
Луки-Энергия
Череповец
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
22
Роман Ткачев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
22
Роман Ткачев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Луки-Энергия - Череповец
3
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
20
14
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Луки-Энергия» против «Череповца», 3-й тур раунд Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Луки-Энергия»«Череповец»

«Луки-Энергия» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Череповец Луки-Энергия
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