27.08.2026, четверг, 16:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
Россия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
Луки-Энергия
Луки-Энергия
3-2-3-2
30
Саганович
74
Эджибия
80
Пипо
6
Ушахин
4
Сальников
14
Андямов
88
Галанин
7
Шведюк
13
Егоров
21
Панков
9
Дибиргаджиев
3-2-3-2
54
Матюнин
15
Березов
27
Гаджиев
3
Ганус
47
Серебряков
10
Халыгов
8
Усанов
7
Беляев
17
Михайловский
11
Кульков
9
Анциферов
21
Панков
10
Селюков
10
Селюков
21
Панков
7
Шведюк
88
Киселев
88
Киселев
7
Шведюк
88
Галанин
27
Галимов
27
Галимов
88
Галанин
74
Эджибия
2
Серасхов
2
Серасхов
74
Эджибия
13
Егоров
87
Безденежных
87
Безденежных
13
Егоров
47
Серебряков
5
Пичугин
5
Пичугин
47
Серебряков
7
Беляев
10
Балашов
10
Балашов
7
Беляев
Остались в запасе
Луки-Энергия
Череповец
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
22
Роман Ткачев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
22
Игорь Шестаков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
22
Роман Ткачев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Сальников
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Луки-Энергия - Череповец
3
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
20
14
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Луки-Энергия» против «Череповца», 3-й тур раунд Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Луки-Энергия» – «Череповец»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»