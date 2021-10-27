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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Луки-Энергия
Игорь Безденежных
€ 200 тыс
Игорь Безденежных
Луки-Энергия
8 августа 1996 (30)
#24 | Полузащитник
175 см | 65 кг
Россия
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Публикации
Климович, Грицаенко, Безденежных – в основе «Кубани» на дерби; Агкацев, Черников, Кривцов сыграют у «Краснодара»
2021.10.27 19:15
1
Безденежных, Голубев, Жамалетдинов – в старте «Уфы» на матч с ЦСКА; Гончаренко выставил Карпова, Зайнутдинова, Эджуке
2020.09.20 12:56
Коченков, Магкеев, Мурило – в старте «Локомотива» на матч с «Уфой»; Круговой, Терентьев, Безденежных сыграют у гостей
2020.07.12 15:38
4
Принадлежащий «Уфе» Безденежных – лучший игрок «Чайки» в сезоне-2019/20 по версии партнеров
2020.05.15 22:20
1
Фото
Принадлежащий «Уфе» Безденежных – лучший игрок «Чайки» в ноябре
2019.11.29 20:49
Живоглядов, Безденежных, Бизяк – в основе «Уфы» на матч с «Ростовом»; Еременко, Попов, Зуев сыграют у гостей
2019.04.07 10:30
Гончаренко: «Убрал Безденежных из состава «Уфы», когда у него зазвонил телефон на теории. В ЦСКА такое было с Кучаевым»
2018.12.28 16:19
16
Фото
«Уфа» второй раз подряд стала победителем международного турнира на Кипре
2018.11.19 06:46
4
«Уфа» не получала официального предложения о продаже Облякова от «Зенита»
2018.02.28 10:41
6
Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка»
2016.11.28 11:17
8
Молодежная сборная России забила три мяча, но проиграла немецкой сборной
2016.10.07 21:16
5
Безденежных: «Не заметил каких-то глобальных ошибок судьи»
2016.09.26 01:51
2
Хомуха: «Головин парень не глупый, адекватный, с мотивацией порядок»
2016.09.19 09:09
1
«Уфа» намерена в матче с «Краснодаром» повторить успех двухлетней давности
2016.09.11 09:25
3
Безденежных: «Восхищаюсь Зиданом»
2015.11.09 16:44
Кротов: «Моя задача – вспомнить, как играть на флангах атаки»
2015.09.10 22:56
Безденежных: «Нас подводит реализация»
2015.09.10 21:09
Безденежных: «Моя фамилия плохо сочетается с профессией футболиста»
2015.07.15 07:26
36
Безденежных: «Выйти из такой группы – это невероятно»
2015.07.14 10:50
26
Главные новости
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
2
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
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Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
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Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
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Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
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Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
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