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  • «Уфа» не получала официального предложения о продаже Облякова от «Зенита»

«Уфа» не получала официального предложения о продаже Облякова от «Зенита»

28 февраля 2018, 10:41
6

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи, что клуб имел предложение от «Зенита» о покупке 19-летнего полузащитника Ивана Облякова. По его словам, официального предложения в Уфе не видели.

– Почему отдали в аренду в «Олимпиец» Безденежных? Можно ли говорить о синдроме второго сезона?

– Нет. Просто так сложилось. Игорь – воспитанник нашей системы. Естественно, нам хочется, чтобы он прогрессировал. Меня радует вот какая вещь: Безденежных понял ситуацию и сам изъявил желание уйти в аренду – к тому тренеру, которого он хорошо знает – Николаю Писареву. Так что «Олимпиец» появился не просто так. В качествах этого футболиста мы не сомневаемся. Всегда ждем его в «Уфе». Надеемся, он вернется к нам игроком стартового состава.

– Насколько сложно было зимой удержать лидеров команды?

– Не скажу, что возникли сложности. Да, были предложения по двум игрокам. Но они не устроили нашу сторону, клуб. Поэтому мы футболистов и не отпустили.

– Предложение «Зенита» по Облякову не устроило «Уфу»?

– Официально никаких предложений по трансферу Ивана Облякова клуб не получал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Уфа Зенит Нижний Новгород Безденежных Игорь Обляков Иван Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Татарин за ЦСКА
1519804900
Зенит опять чудит.Третий состав собирают че ли,дауны!!!
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baden69
1519815134
Ивану пока рано переходить в Зенит. Нужно поднабраться опыта и через год-два можно будет возвращаться, чтобы реально претендовать на место в основе, а не на скамейке или в аренде.
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Муруал
1519815295
*******,если не ошибаюсь,воспитанник Спартака. Приняли ли бы его болельщики Зенита?
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Муруал
1519815464
Я ошибся,оказывается ******* плоть от плоти Зенитовский.
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Зенит 12
1519819664
В Зените итак хватает игроков куда еще ??
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paracetamol
1519829240
******* способный малый, но до уровня Зенита пока не дотягивает. Пусть в Уфе потренируется.
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