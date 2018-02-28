«Уфа» не получала официального предложения о продаже Облякова от «Зенита»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи, что клуб имел предложение от «Зенита» о покупке 19-летнего полузащитника Ивана Облякова. По его словам, официального предложения в Уфе не видели.

– Почему отдали в аренду в «Олимпиец» Безденежных? Можно ли говорить о синдроме второго сезона?

– Нет. Просто так сложилось. Игорь – воспитанник нашей системы. Естественно, нам хочется, чтобы он прогрессировал. Меня радует вот какая вещь: Безденежных понял ситуацию и сам изъявил желание уйти в аренду – к тому тренеру, которого он хорошо знает – Николаю Писареву. Так что «Олимпиец» появился не просто так. В качествах этого футболиста мы не сомневаемся. Всегда ждем его в «Уфе». Надеемся, он вернется к нам игроком стартового состава.

– Насколько сложно было зимой удержать лидеров команды?

– Не скажу, что возникли сложности. Да, были предложения по двум игрокам. Но они не устроили нашу сторону, клуб. Поэтому мы футболистов и не отпустили.

– Предложение «Зенита» по Облякову не устроило «Уфу»?

– Официально никаких предложений по трансферу Ивана Облякова клуб не получал.