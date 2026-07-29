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  • Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»

Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»

Сегодня, 09:39
3

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил назначение Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды Италии.

«Футбольный делец Манчини опять всплыл. Ничего, кроме разочарования, это не принесет. С Манчини итальянцы на чемпионат мира не выйдут. Чем скорее его уволят, тем лучше для команды. Кандидатура Андреа Пирло тоже не была бесспорной, но он, по крайней мере, мог получить поддержку таких сильных руководителей, как Леонардо и Паоло Мальдини, которые ему доверяли», – сказал Корнеев.

  • 61-летний Манчини уже возглавлял сборную Италии с мая 2018-го по август 2023 года.
  • Под его руководством команда выиграла Евро-2020, дважды стала бронзовым призером Лиги наций и не попала на ЧМ-2022.
  • Ранее сообщалось, что 47-летний Андреа Пирло, тренирующий «Юнайтед» из Дубаи, принял предложение возглавить сборную Италии, однако его назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией Fonbet.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Лига наций Италия Манчини Роберто Корнеев Игорь
Комментарии (3)
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Бумбраш
1785309636
Балбесы макаронники,надо было корнея назначать,он бы вам поднял с колен...на локти))
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