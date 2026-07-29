Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил назначение Роберто Манчини на пост главного тренера национальной команды Италии.

«Футбольный делец Манчини опять всплыл. Ничего, кроме разочарования, это не принесет. С Манчини итальянцы на чемпионат мира не выйдут. Чем скорее его уволят, тем лучше для команды. Кандидатура Андреа Пирло тоже не была бесспорной, но он, по крайней мере, мог получить поддержку таких сильных руководителей, как Леонардо и Паоло Мальдини, которые ему доверяли», – сказал Корнеев.