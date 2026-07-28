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Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии

Сегодня, 18:26
1

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о назначении Роберто Манчини главным тренером сборной Италии.

«Отлично оценю назначение Манчини. Это звезда. Отличный вариант. Уже даже в Италии ищут именно футбольных людей.

Это не Нагельсманн, который случайно попал в сборную Германии со своими агентами. Ужас. В Италии и Франции такое не проскочит. Там легенд своих уважают и знают, кто, как и где играл.

А как же отношение к Пирло? Федерация была вправе так поступить с Андреа. У них свои законы. А Манчини – отличный вариант», – сказал Мостовой.

  • Манчини уже возглавлял сборную Италии с мая 2018-го по август 2023 года и выиграл с ней чемпионат Европы-2020.
  • Последним местом работы 61-летнего специалиста был катарский «Аль-Садд», который он покинул в июне 2026 года.
  • С июня 2017-го по май 2018 года Манчини возглавлял «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Манчини Роберто Мостовой Александр
Комментарии (1)
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Давид59
1785256552
Этот "отличный вариант" мы уже в своё время оценили.
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