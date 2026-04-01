Гаттузо сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.

Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Я все равно горжусь своими ребятами. Они не заслужили этого. Хочу отметить их усилия, любовь и самоотдачу. У нас было три момента, а большинство их навесов едва ли доставляли нам проблемы.

Не хочу говорить о судье или о чем-то подобном, сегодня все было по делу – это футбол. Боснийцы удивили меня: сколько самоотверженности и решимости они показали сегодня. Мы были под настоящей осадой, словно в окопах.

Я лично приношу извинения за то, что мы не смогли решить поставленную задачу, но эти ребята отдали абсолютно все.

Если воткнуть в меня кинжал, из меня ничего не выйдет – вся кровь уже ушла. Это было важно для итальянского футбола, и очень обидно вылетать вот так», – сказал Гаттузо.