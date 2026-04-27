Гаттузо ответил на вопрос о работе в России

Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо не против поработать в России.
«Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа – тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», – сказал Гаттузо, неоднократно бывавший в России и имеющий агентские связи в нашей стране.
- 48-летний тренер руководил итальянской сборной с июня 2025 года.
- Команда проиграла Боснии и Герцеговине в финальном стыке отбора ЧМ-2026.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд. Сейчас сборной ищут нового постоянного тренера.
