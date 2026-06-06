Комментарий экс-президента «Локомотива» о бедствии в клубе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о серьезном долге клуба.

Ранее стало известно, что «Локо» остался должен свыше 1 миллиарда рублей после деятельности немецких руководителей.

Клуб продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ. Например, Алексей Батраков, скорее всего, перейдет в «ПСЖ».

Сейчас в качестве генерального директора «Локомотив» возглавляет его бывший игрок Борис Ротенберг.

– Вы понимаете, как у «Локомотива» могли возникнуть такие финансовые проблемы, из-за которых они сейчас футболистов подписывать не могут? Откуда появились долги, о которых говорят? Это отголоски периода немецких руководителей?

– Не только немецких. Понятно, что были совершены какие-то ошибки. Но я не понимаю, как они могли допустить такой перерасход, если они финансируются РЖД. Если РЖД обозначил бюджет, допустим, 7 млрд, то больше они ни копейки не дадут. Откуда тогда перерасход может быть? Это значит, что со стороны использовали какие-то кредиты, а кто разрешал?

Без разрешения совета директоров «Локомотив» такой кредит никогда не возьмет, понимаете? Если совет директоров давал такое разрешение на кредит, тогда он должен сейчас за это ответить и принять необходимые решения по, например, структуризации кредита или его пролонгации и так далее.

Но мне непонятна эта ситуация, что клуб задолжал кучу денег, чуть ли не миллиард рублей. Как можно так задолжать? Мне непонятно... Это означает, что было нецелевое использование денег вне бюджета. Например, когда я работал, мы строили Малую арену. А нам бюджет никто не поднял.

Как было у меня было 3,5 млрд бюджета, так и осталось. А вся арена была построена на сэкономленные средства. То есть то, что мы сэкономили, на то и построили арену. А здесь как мог быть целый миллиард превышений? Нужно разбираться. Совет директоров должен сесть и разобраться, кто это допустил и почему.