Круговой рассказал о предложениях из Европы этим летом: «Одно точно было»

Защитник ЦСКА Данил Круговой признался, что этим летом его хотели заполучить клубы из Европы.

– Говорят, Баринова этим летом не отпустили в АЕК. Тебя тоже куда-то не отпустили?

– Предложения были, да, но...

– От европейских клубов?

– Ну одно точно было, да.

– Откуда?

– Нормальная команда. (Смеется.)

– Не расстроился, что не перешел?

– Нет. Да что говорить-то – я игрок ЦСКА.