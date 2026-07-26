Круговой рассказал о предложениях из Европы этим летом: «Одно точно было»

Защитник ЦСКА Данил Круговой признался, что этим летом его хотели заполучить клубы из Европы.
– Говорят, Баринова этим летом не отпустили в АЕК. Тебя тоже куда-то не отпустили?
– Предложения были, да, но...
– От европейских клубов?
– Ну одно точно было, да.
– Откуда?
– Нормальная команда. (Смеется.)
– Не расстроился, что не перешел?
– Нет. Да что говорить-то – я игрок ЦСКА.
- Круговой пришел в ЦСКА свободным агентом летом 2024 года из «Зенита».
- В прошлом сезоне он забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 30 матчах РПЛ.
- Рыночная цена 28-летнего россиянина – 5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»