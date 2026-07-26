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  • «Печально все»: Бакаев – о судействе в матче со «Спартаком»

«Печально все»: Бакаев – о судействе в матче со «Спартаком»

Сегодня, 14:20
14

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение от «Спартака».

  • «Родина» уступила «Спартаку» со счетом 0:3 в 1-м туре РПЛ.
  • Эта игра была дебютной для московской команды в чемпионате России.
  • Главным арбитром матча был Рафаэль Шафеев.

«Мы не смогли забить «Спартаку» и не смогли удержать ворота сухими – вот что не получилось.

Эпизод со слетевшей бутсой? Жаль, что только этот момент запомнился по моей игре. Мне наступили сзади, бутса слетела. Судья сказал завязывать шнурки, хотя с ними все было нормально. Он не увидел там фола.

Не хочу обсуждать судейство. Печально все», – сказал Бакаев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Родина Спартак Бакаев Солтмурад
Комментарии (14)
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ziborock
1785065312
От наступа на ногу бутсы не слетают! Харе переобуваться!!!
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ПалкоВводецъ007
1785065740
Антинародных с 1 тура тащат судьи. Гыгыгы
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рылы
1785066540
чистый пенальти украли! на варе его увидели, но шафеев отменил, потому что до игры получил чемоданы с логотипом лукойла! позор!
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Semenycch
1785066654
Парнокопытные для этого и визжали, чтобы им подсуживали, впрочем как всегда крайние 10 лет!
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Бумбраш
1785067216
Ничего не меняется,визжат сикелухи,визжат упоротые...ну что тут поделаешь,удел сикелух визжать и пресмыкаться)))
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alefreddy
1785067514
шнурки подопрели надо менять почаще
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suchi-69
1785067822
Та я уже ж говорил, что после игры с Зенитом, свини теперь будут вместе с судьями отыгрываться исключительно на аутсайдерах. Это ж классика жанра. То Левников ещё вместе с ними не играл 12-м полевым. Ждём дальнейшего свинячье-судейского беспредела и в остальных играх поросей со всякими днищами
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АК 68
1785070551
В этом матче судья не обращал внимания на мелкие фолы как в одну, так и в другую сторону, давал играть и это правильно.Да, для Бакаева и для "Родины" всё печально в плане игры, непонятно , на что они рассчитывают , находясь в РПЛ.
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subbotaspartak
1785070791
Не хочу обсуждать судейство. Печально все», – И не говори...
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