«Печально все»: Бакаев – о судействе в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение от «Спартака».

«Родина» уступила «Спартаку» со счетом 0:3 в 1-м туре РПЛ.

Эта игра была дебютной для московской команды в чемпионате России.

Главным арбитром матча был Рафаэль Шафеев.

«Мы не смогли забить «Спартаку» и не смогли удержать ворота сухими – вот что не получилось.

Эпизод со слетевшей бутсой? Жаль, что только этот момент запомнился по моей игре. Мне наступили сзади, бутса слетела. Судья сказал завязывать шнурки, хотя с ними все было нормально. Он не увидел там фола.

Не хочу обсуждать судейство. Печально все», – сказал Бакаев.