Легенда ЦСКА Рахимич хочет вернуться в Россию

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич признался, что хотел бы вернуться в Россию.

Рахимич выступал за московский клуб с 2001 по 2014 год, после чего работал помощником тренера в основной и юниорской командах армейцев.

С 2024 по 2025 год он занимал должность спортивного директора боснийского «Железничара».

«Предложений о работе в России пока не было. Ничего конкретного, но есть другие варианты. Всегда есть желание поработать в спорте и футболе. В последнее время я был спортивным директором «Железничара», поэтому с радостью рассмотрю предложения о работе из России.

Россия – моя вторая родина. Люблю эту страну и людей. Был бы очень рад поработать», – сказал Рахимич.