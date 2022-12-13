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Элвер Рахимич
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:30
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18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
5
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18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
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17:09
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16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
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16:40
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16:20
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⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
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15:33
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Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
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Элвер Рахимич
Полузащитник
Имя
Элвер
Фамилия
Рахимич
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
4 апреля 1976 (46 лет)
Рост
191
Вес
80
Статистика
Новости
Статьи
Посты
13 декабря 2022
17:17
Рахимич назвал сборную, которая больше всего впечатлила его на ЧМ-2022
16:28
«Ливаковичу еще далеко до Акинфеева». Рахимич – о вратарях
5
15:37
Рахимич спрогнозировал, кто сыграет в финале ЧМ-2022
13 сентября 2022
16:52
Рахимич оценил старт ЦСКА в сезоне РПЛ
2
15:05
Рахимич: «РПЛ сейчас не та, что раньше»
1
11 сентября 2022
16:06
Рахимич назвал единственную команду РПЛ, способную конкурировать с «Зенитом»
8
22 апреля 2021
22:46
Рахимич: «В любой момент буду рад вернуться в ЦСКА»
1
21:50
Олич хочет видеть Рахимича в тренерском штабе ЦСКА
1
4 апреля 2021
14:57
Фото
«Легенда». ЦСКА поздравил Рахимича с юбилеем
2
24 марта 2021
18:54
Олич – о Красиче и Рахимиче в ЦСКА: «Пока не разговаривали. Поговорим в конце сезона»
20 марта 2021
11:00
Рахимич может войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА
8
24 ноября 2020
11:51
Рахимич: «Еврокубки показывают наш реальный уровень. Мы топчемся на месте, пока Европа прогрессирует»
5
18 мая 2020
13:58
Рахимич – о победе в Кубке УЕФА: «Мы порадовали всю Россию. Но осознал это только после карьеры»
1
12 апреля 2020
09:29
Рахимич – о пандемии в России: «Запретили продавать алкоголь, но люди были недовольны и власти пошли на уступки. Водка убивает коронавирус»
15
23 октября 2018
09:48
Рахимич: «Без Акинфеева будет очень тяжело, но нужно справляться с «Ромой»
3
19 октября 2018
08:18
Рахимич: «Анжи» недавно обыграл «Зенит» и «Динамо», поэтому ЦСКА нужно быть максимально внимательным»
1
19 сентября 2018
09:51
Рахимич: «Виктория» – крайне достойный соперник для ЦСКА»
3
30 августа 2018
07:05
Рахимич: «Было бы интересно посмотреть за противостоянием ЦСКА с «Барселоной»
30
20 августа 2018
08:18
Рахимич: «У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов»
5
9 августа 2018
06:31
Рахимич: «Не факт, что в нынешнем состоянии ЦСКА прошел бы квалификацию ЛЧ»
16
7 августа 2018
07:17
Рахимич – о дебюте Абеля Эрнандеса: «По матчу с «Ростовом» было видно, что это футболист высокого уровня»
3
26 июля 2018
07:44
Рахимич: «Хорошо, что в этом году ЦСКА не нужно отвлекаться на квалификацию в ЛЧ»
4
17 апреля 2018
08:55
Рахимич: «Игра с «Амкаром» очень важна для ЦСКА с точки зрения турнирного положения»
3
16 марта 2018
23:10
Рахимич: «У ЦСКА есть шансы на проход «Арсенала». Матч с «Лионом» это доказал»
21 февраля 2018
07:03
Рахимич: «Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем в Сербии»
6
13 февраля 2018
09:18
Рахимич: «Муса словно никуда и не уходил из ЦСКА»
4
06:15
Рахимич: «Црвена» без боя ЦСКА не сдастся»
1
19 января 2018
18:14
Рахимич: «Братья Березуцкие и Игнашевич будут играть еще лет пять минимум»
20
16:24
Рахимич: «Муса возвращается в ЦСКА? Команде не помешал бы и Вагнер Лав»
6
06:04
Рахимич готов возглавить клуб РФПЛ
4
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