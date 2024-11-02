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    Рахимич объяснил, почему покинул Россию спустя 25 лет

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, что покинул Россию.

    – Сколько вы в итоге прожили в России?

    – Больше, чем в родной Боснии. С 1999 года – считай, почти четверть века. Россия – моя вторая родина.

    – Почему же уехали?

    – Прежде всего из-за семьи. Дети учатся в школе, университете. У них немецкие паспорта. Ради их учeбы мы переехали в Стамбул. Конечно, тяжело было уезжать спустя столько лет. А с другой стороны, я всю жизнь был без семьи: сборы, заезды, игры. Профессиональный футбол жесток в этом плане. Решили, что хотя бы сейчас нужно больше времени быть вместе. Но я надеюсь, что мы ещe вернeмся в Россию. У меня и квартира в Москве осталась. Связей не разрываем.

    • Рахимич выступал за «Анжи», ЦСКА.
    • По окончании карьеры Элвир работал в академии ЦСКА.
    • На счету Рахимича 40 матчей за Боснию и Герцеговину.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2024 10:30
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730533226
    Ну да,если дети с немецкими паспортами,то только в Стамбул,конечно.Это синдром,как преступника со временем тянет на место преступления,так и обитателей подневольных территории Оттоманской порты-в метрополию. Это я на Балканах не раз слышал : "Турки такие-сякие,мы с ними веками боролись!...Слушай,я завтра в Турцию еду,поедем со мной,там здорово!"
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    BRO_football
    1730534519
    Да-да, конечно из-за семьи. А не из-за того, что произошло в 2022 году.
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    FRZZ
    1730540822
    Ich libe Istanbul!
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