Рахимич объяснил, почему покинул Россию спустя 25 лет

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал, что покинул Россию.

– Сколько вы в итоге прожили в России?

– Больше, чем в родной Боснии. С 1999 года – считай, почти четверть века. Россия – моя вторая родина.

– Почему же уехали?

– Прежде всего из-за семьи. Дети учатся в школе, университете. У них немецкие паспорта. Ради их учeбы мы переехали в Стамбул. Конечно, тяжело было уезжать спустя столько лет. А с другой стороны, я всю жизнь был без семьи: сборы, заезды, игры. Профессиональный футбол жесток в этом плане. Решили, что хотя бы сейчас нужно больше времени быть вместе. Но я надеюсь, что мы ещe вернeмся в Россию. У меня и квартира в Москве осталась. Связей не разрываем.

Рахимич выступал за «Анжи», ЦСКА.

По окончании карьеры Элвир работал в академии ЦСКА.

На счету Рахимича 40 матчей за Боснию и Герцеговину.

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