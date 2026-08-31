Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о главном тренере команды Дмитрии Игдисамове.

«Когда был в Москве, успел пообщаться с футболистами и тренерами ЦСКА, мы жили в одной гостинице. Мы увиделись, поговорили. С Игдисамовым мы знакомы уже много лет.

Игдисамов – это молодой, перспективный и амбициозный тренер. Надеюсь, у него все получится и он добьется с ЦСКА самых лучших результатов», – сказал Рахимич.