Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о главном тренере команды Дмитрии Игдисамове.
«Когда был в Москве, успел пообщаться с футболистами и тренерами ЦСКА, мы жили в одной гостинице. Мы увиделись, поговорили. С Игдисамовым мы знакомы уже много лет.
Игдисамов – это молодой, перспективный и амбициозный тренер. Надеюсь, у него все получится и он добьется с ЦСКА самых лучших результатов», – сказал Рахимич.
- Игдисамов принял ЦСКА в мае, сменив Фабио Челестини.
- Москвичи идут в РПЛ четвертыми.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Источник: «Матч ТВ»