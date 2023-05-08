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    Только 3 легионера выигрывали чемпионат России 5 раз

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал третьим легионером в истории РПЛ, кто пять раз выиграл чемпионат России.

    Ранее это удавалось только бразильскому экс-форварду «Спартака» Робсону (с 1997 по 2001 год) и боснийскому экс-полузащитнику ЦСКА Элверу Рахимичу (2003, 2005, 2006, 2013, 2014).

    • Барриос играет за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • В этом сезоне колумбиец провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    08.05.2023 18:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2063

      DMитрий 13 часов назад

      Мля, как время летит...! Казалось только вчера его сняли с автобуса, который на выезд шел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      ugc-gaming 14 часов назад

      Он хорош

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68048

      portero 16 часов назад

      Если Барриос уйдёт, конец чемпионствам Зенита!!!
      Всё на нём держится!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4281

      Иван Петров 1986 > portero 16 часов назад

      Если газпром уйдет, то пипец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4467

      Spirit_78 > portero 11 часов назад

      Даже если придёт конец чемпионствам, 5 подряд уже неплохо.

      0
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