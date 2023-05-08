Только 3 легионера выигрывали чемпионат России 5 раз

Мля, как время летит...! Казалось только вчера его сняли с автобуса, который на выезд шел.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал третьим легионером в истории РПЛ, кто пять раз выиграл чемпионат России.
Ранее это удавалось только бразильскому экс-форварду «Спартака» Робсону (с 1997 по 2001 год) и боснийскому экс-полузащитнику ЦСКА Элверу Рахимичу (2003, 2005, 2006, 2013, 2014).
- Барриос играет за «Зенит» с февраля 2019 года.
- В этом сезоне колумбиец провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.