Рахимич определил лучший клуб и лучшего тренера России

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич выделил лучший клуб России.

Игрок приехал в Санкт-Петербург на стажировку в «Зенит».

«Приехал посмотреть, как организован клуб, как работает команда, как устроен тренировочный процесс. Давно не виделся с Семаком, Зыряновым, Тимощуком, Анюковым, Кержаковым.

Мне интересно все: от тренировочного процесса до логистики и работы на трансферном рынке. Хочу вживую посмотреть на «Зенит», выигрывающий один за другим чемпионские титулы. За последние лет десять это сильнейший и лучший клуб России. А Сергей Семак – лучший тренер РПЛ.

Мы с Богданычем вместе играли в ЦСКА больше 20 лет назад. Когда я пришел из «Анжи», он очень много нам помогал – всем новичкам. Семак – настоящий капитан, лидер: никогда не отказывал в помощи», – сказал Рахимич.