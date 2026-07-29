Аршавин назвал покупку ЦСКА Бориско подготовкой к завершению карьеры Акинфеева

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о значении перехода вратаря Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.
«Через одну-две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА. По большому счeту мы же привыкли, что у ЦСКА есть один вратарь – Игорь Акинфеев. Владислав Тороп подменял его только в Кубке. Понятно, что в последние два сезона – уже не только в Кубке. Однако глобально мы знаем, что любой вратарь, находившийся в системе ЦСКА, понимал: только травма или дисквалификация позволят ему встать в ворота.
Думаю, что покупка Бориско – это подготовка ЦСКА к тому, что следующим летом Игорь завершит карьеру. Я это вижу так», – сказал Аршавин.
- ЦСКА заплатил «Балтике» за Бориско 180 миллионов рублей по опции выкупа.
- 26-летний голкипер защищал ворота калининградцев в матче с красно-синими в 1-м туре сезона-2026/27. ЦСКА победил в этой игре 2:1. У красно-синих играл Владислав Тороп
- В прошлом сезоне Бориско в 23 встречах за «Балтику» пропустил 11 голов и провел на ноль 14 встреч.
- 40-летний Акинфеев из-за травмы не играет с 4 апреля.
Источник: «Матч ТВ»