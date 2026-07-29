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  • Агент Дзюбы – о новом клубе игрока: «Мяч на стороне «Спартака»

Агент Дзюбы – о новом клубе игрока: «Мяч на стороне «Спартака»

Сегодня, 09:46
10

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы допустил переход игрока в «Спартак».

«Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака», мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», – сказал Гольдман.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (10)
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boris63
1785308519
Какие то маньяки блин, нужны вы были Спартаку как пятая лапа.
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Давид59
1785308750
Мяч на стороне Спартака. А также на стороне ПСЖ, Барселоны и далее по списку.
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Fibercore
1785309639
При всём уважении к Артёму, ну какой Спартак?! Агент, Вы совсем кукухой поехали? Пристройте его в команду 9-16 места, и пусть он дальше увеличивает счёт своим голам.
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suprystin
1785311856
Мужчины, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 14 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз сайт». Сайт. До победы прогнозы дают.
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NewLife
1785312980
Преподаватели спортивной дрочки нужны синиту. Гольдман, действуй 😆
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Taps
1785315453
Пора уже угомониться и прорываться в депутаты.
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ПалкоВводецъ007
1785318060
Поскорее бы свинарня его купила. Поржали бы, как Дзюба поднимает хряков с колен. Стыдно за антинародных середняков. Гыгыгы
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