Агент Дзюбы – о новом клубе игрока: «Мяч на стороне «Спартака»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы допустил переход игрока в «Спартак».

«Слово за «Спартаком» и его руководством, прежде всего руководством спортивного блока. Я так понимаю, за спортивным блоком если не финальное решение, то будет большой вес в итоговом решении. Мяч на стороне «Спартака». Да и не только «Спартака», мы со многими клубами общались, все в курсе ситуации», – сказал Гольдман.