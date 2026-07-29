Нападающий сборной Аргентины отказался от перехода в «Спартак»

Переговоры по трансферу нападающего Хосе Мануэля Лопеса из «Палмейраса» в «Спартак» прекращены.
Форвард сборной Аргентины не захотел переходить в московский клуб, поскольку хочет выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Сообщалось, что красно-белые предлагали бразильскому клубу за вице-чемпиона мира 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусами.
Ранее у «Спартака» таже сорвался трансфер нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса, который должен перейти из «Леона» в «Толуку».
- 25-летний Лопес сыграл на ЧМ-2026 за сборную Аргентины в 2 матчах, в обоих случаях выйдя на замену, и отметился 1 голевой передачей.
- Он был единственным игроком национальной команды, не отвернувшимся от награждения Испании золотыми медалями и кубком мира за победу на ЧМ-2026.
- В этом году он провел за «Палмейрас» 35 матчей, забил 14 голов, сделал 10 ассистов.