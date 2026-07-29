Нападающий сборной Аргентины отказался от перехода в «Спартак»

Переговоры по трансферу нападающего Хосе Мануэля Лопеса из «Палмейраса» в «Спартак» прекращены.

Форвард сборной Аргентины не захотел переходить в московский клуб, поскольку хочет выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Сообщалось, что красно-белые предлагали бразильскому клубу за вице-чемпиона мира 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусами.

Ранее у «Спартака» таже сорвался трансфер нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса, который должен перейти из «Леона» в «Толуку».