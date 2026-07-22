Только 1 игрок сборной Аргентины не отвернулся от награждения Испании на ЧМ-2026

Все игроки сборной Аргентины, кроме одного, стояли спиной к подиуму, где капитану сборной Испании Родри вручали Кубок мира за победу на ЧМ-2026.

Этим футболистом оказался нападающий «Палмейраса» Хосе Мануэль Лопес.

В социальных сетях положительно отреагировали на поведение игрока, ему начали массово оставлять сообщения. Среди них – «Поздравляю с воспитанием», «Ты единственный, кто проявил уважение к спорту», «Ты достойно представляешь Аргентину» и другие.

Трофей Родри вручали глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп. В финале Испания победила Аргентину со счетом 1:0.

25-летний Лопес на ЧМ-2026 принял участие в 2 матчах, в обоих случаях выйдя на замену, и отметлся 1 голевой передачей.

Он дебютировал в сборной Аргентины в 2025 году.

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