Трансфер Бориско в ЦСКА назвали ударом в спину Талалаеву

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев оценил переход в московский клуб вратаря «Балтики» Максима Бориско.

«Это точно удар в спину [тренеру «Балтики»] Талалаеву. И как поздно это сделали. Сейчас «Балтика» должна искать вратаря. Говорят, Латышонок придет, это тоже сильный игрок. Но Бориско, наверное, хотел уйти, и это произошло, просто случилось все немножко несвоевременно.

Для ЦСКА такой трансфер ожидался, особенно после травмы Акинфеева. Тороп сразу занервничал, как только вышел из зоны комфорта. Раньше для Торопа все было понятно, а тут зашел медведь в берлогу. Будет интересно наблюдать, как Тороп будет справляться с этой ситуацией», – сказал Корнеев.