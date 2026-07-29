Генич – об игроке «Краснодара»: «За ним очередь от Кремля стояла»

Комментатор Константин Генич высказался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.

«Я бы тут сравнил Агкацева и Кривцова. Потому что [обоим] надо было подождать, когда это место освободится. Потому что [позиция] была закреплена за Эдиком [Сперцяном], выиграть там конкуренцию было нереально.

Очень многие клубы делали запрос в «Краснодар», чтобы забрать Кривцова. Все. Все делали запросы. Очередь от Кремля стояла, «Краснодар» категорически отказывался.

И вот надо было выждать этот момент, когда эта позиция… Не знаю, как это будет на дистанции, но сейчас начал просто супер. И весну провeл очень хорошо», – сказал Генич.