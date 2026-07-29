Генич – об игроке «Краснодара»: «За ним очередь от Кремля стояла»

Комментатор Константин Генич высказался о полузащитнике «Краснодара» Никите Кривцове.
«Я бы тут сравнил Агкацева и Кривцова. Потому что [обоим] надо было подождать, когда это место освободится. Потому что [позиция] была закреплена за Эдиком [Сперцяном], выиграть там конкуренцию было нереально.
Очень многие клубы делали запрос в «Краснодар», чтобы забрать Кривцова. Все. Все делали запросы. Очередь от Кремля стояла, «Краснодар» категорически отказывался.
И вот надо было выждать этот момент, когда эта позиция… Не знаю, как это будет на дистанции, но сейчас начал просто супер. И весну провeл очень хорошо», – сказал Генич.
- 23-летний Кривцов забил гол в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).
- «Краснодар» приобрел хавбека в августе 2021 года у владимирского «Торпедо». С тех пор он провел за «быков» 160 игр, в которых отметился 29 мячами и 11 ассистами.
Источник: «Чемпионат»