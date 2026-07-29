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«Ростов» отправил игрока в египетский клуб

Сегодня, 13:59

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани арендован «Пирамидс».

Соглашение игрока с египетским клубом рассчитано на год с правом выкупа.

«Желаем Эяду успешной игры🤝», – говорится в сообщении клуба РПЛ.

  • 21-летний Эль-Аскалани из-за многочисленных травм провел за «Ростов» только 10 матчей с момента перехода в феврале 2024 года.
  • Срок его контракта с российским клубом рассчитан до конца 2028-го.

19-летний полузащитник «Ростова» Никита Романов перешел в «Славию-Мозырь». Беларус сыграл 4 матча за «Ростов-2» в 2025 году.

20-летний хавбек желто-синих Мурад Алимов перешел в «Динамо Ставрополь». Также «Ростов» покинули 22-летний вингер Кирилл Моисеев и 18-летний защитник Умахан Чамсадинов, перебравшийся в «Оренбург».

Ранее «Ростов» подписал 24-летнего форварда Олакунле Олусегуна из «Краснодара».

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Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Египет. Премьер-лига Трансферы Оренбург-2 Шахтер Донецк РФ Динамо Ставрополь Ростов-2 Ростов Пирамидс Славия-Мозырь Олусегун Олакунле Моисеев Кирилл Эль-Аскалани Эяд Романов Никита Чамсадинов Умахан Алимов Мурад
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