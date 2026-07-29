«Ростов» отправил игрока в египетский клуб

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани арендован «Пирамидс».
Соглашение игрока с египетским клубом рассчитано на год с правом выкупа.
«Желаем Эяду успешной игры🤝», – говорится в сообщении клуба РПЛ.
- 21-летний Эль-Аскалани из-за многочисленных травм провел за «Ростов» только 10 матчей с момента перехода в феврале 2024 года.
- Срок его контракта с российским клубом рассчитан до конца 2028-го.
19-летний полузащитник «Ростова» Никита Романов перешел в «Славию-Мозырь». Беларус сыграл 4 матча за «Ростов-2» в 2025 году.
20-летний хавбек желто-синих Мурад Алимов перешел в «Динамо Ставрополь». Также «Ростов» покинули 22-летний вингер Кирилл Моисеев и 18-летний защитник Умахан Чамсадинов, перебравшийся в «Оренбург».
Ранее «Ростов» подписал 24-летнего форварда Олакунле Олусегуна из «Краснодара».
Источник: официальный сайт «Ростова»