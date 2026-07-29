Радимов уличил команду РПЛ в примитивной игре

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о выступлении «Балтики».

В 1-м туре РПЛ калининградцы проиграли на выезде ЦСКА (1:2).

Во 2-м туре «Балтика» примет «Динамо».

В прошлом сезоне «Балтика» финишировала на шестом месте.

«Что в «Балтике» изменилось, по большому счeту, с прошлого года, когда они концовку смазали? Просто все понимают теперь, как играть против «Балтики». Неуступчивая команда, борьба все 90 минут, а в мастерстве и в атакующих действиях, ну, по большому счeту, примитив. Это факт неоспоримый.

Стандарты – да, важная часть, в том числе ауты. И даже здесь, забив мяч, у «Балтики» в основном шли длинные вертикальные передачи, к которым теперь соперники просто готовы более внимательно», – сказал Радимов.