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Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии

Сегодня, 13:36
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Нападающий «Сантоса» Неймар подтвердил, что завершил карьеру в сборной Бразилии.

«Мое время в сборной подошло к концу. Я творил историю, я был очень счастлив, я отдал все, что мог, отдал свою жизнь. Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но я больше не хочу этого делать», – сказал Неймар.

34-летний Неймар провел за сборную Бразилии 130 матчей забил 80 голов и сделал 59 ассистов. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.

Со сборной Неймар выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и стал 2-м на Кубке Америки-2021. С олимпийской сборной Бразилии он завоевал золото Олимпийских игр в 2016 году и серебро в 2012-м.

  • На ЧМ-2026 Неймар сыграл 2 матча, забил 1 гол.
  • Срок его контракта с «Сантосом» рассчитан до конца года.

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Источник: Mundo Deportivo
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Сантос Бразилия Неймар
Комментарии (2)
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рылы
1785322915
дуглас сантос тоже брал олимпиаду-2016. получается, они с тех времён вместе играли?
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Чермындыр
1785326289
Для такой бразильской "звезды" не выиграть ни ЧМ, ни Копу - тухлый результат.
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