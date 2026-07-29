Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар подтвердил, что завершил карьеру в сборной Бразилии.

«Мое время в сборной подошло к концу. Я творил историю, я был очень счастлив, я отдал все, что мог, отдал свою жизнь. Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради желтой футболки. Но я больше не хочу этого делать», – сказал Неймар.

34-летний Неймар провел за сборную Бразилии 130 матчей забил 80 голов и сделал 59 ассистов. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.

Со сборной Неймар выиграл Кубок конфедераций в 2013 году и стал 2-м на Кубке Америки-2021. С олимпийской сборной Бразилии он завоевал золото Олимпийских игр в 2016 году и серебро в 2012-м.