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  • Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»

Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»

Сегодня, 13:47
4

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о своей карьере.

– Каким одним словом описал бы свою карьеру?

– Не знаю. Честно, не могу сказать. Были и хорошие, и плохие события. Думаю, большинство болельщиков запомнят мою карьеру по одному моменту – автоголу с Хорватией. Но это жизнь – она продолжается. Знаете, прошло 5 лет, а мне до сих пор это припоминают. Видимо, у кого-то ставка не прошла. К сожалению, я ничем не могу помочь. Все бывает.

– Тебе обидно, что люди до сих пор это припоминают?

– Это право каждого. Я не могу ничего с этим сделать. Если люди так долго могут жить прошлым то, пожалуйста.

  • Кудряшов забил гол в свои ворота на 81-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия – Россия (1:0) 14 ноября 2021 года. Чтобы занять 1-е место в группе и получить место в финальном турнире подопечным Валерия Карпина нужно было не проиграть.
  • В итоге россияне остались 2-ми и попали в стыковые матчи. Национальная команда не сыграла в них, поскольку была отстранена от официальных междунароных турниров в феврале 2022 года. Встреча с Хорватией остается последним официальным матчем сборной России.
  • 39-летний Кудряшов после игры за 2Drots в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России объявил, что провел последний официальный матч в карьере.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Кудряшов Федор
Комментарии (4)
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рылы
1785323003
больше запомнят, как от тебя сбежала жена к безбородову. вот это и правда дичь.
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АК 68
1785323605
Автогол обидный, но потом все поняли, что на чм-2022 мы все равно бы не попали, даже если бы туда отобрались, так что всё норм.
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Феликс Михайлов
1785324752
Дурная слава, это лучше чем ничего. Люди уходят, а память о них остаётся.
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Цугундeр
1785326003
Да не, Федор, там всё было по игре, нечего с убитой ногой лезть в дамки. Несчастный случай.( А вот есть другой Федя.. Этот пи.ды будет всю оставшуюся жизнёнку за "панёнку" огребать, гнида синерукая..
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