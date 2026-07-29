Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о своей карьере.
– Каким одним словом описал бы свою карьеру?
– Не знаю. Честно, не могу сказать. Были и хорошие, и плохие события. Думаю, большинство болельщиков запомнят мою карьеру по одному моменту – автоголу с Хорватией. Но это жизнь – она продолжается. Знаете, прошло 5 лет, а мне до сих пор это припоминают. Видимо, у кого-то ставка не прошла. К сожалению, я ничем не могу помочь. Все бывает.
– Тебе обидно, что люди до сих пор это припоминают?
– Это право каждого. Я не могу ничего с этим сделать. Если люди так долго могут жить прошлым то, пожалуйста.
- Кудряшов забил гол в свои ворота на 81-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия – Россия (1:0) 14 ноября 2021 года. Чтобы занять 1-е место в группе и получить место в финальном турнире подопечным Валерия Карпина нужно было не проиграть.
- В итоге россияне остались 2-ми и попали в стыковые матчи. Национальная команда не сыграла в них, поскольку была отстранена от официальных междунароных турниров в феврале 2022 года. Встреча с Хорватией остается последним официальным матчем сборной России.
- 39-летний Кудряшов после игры за 2Drots в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России объявил, что провел последний официальный матч в карьере.
Источник: «Спорт-Экспресс»