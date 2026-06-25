Шалимов выразил сомнения в выходе сборной России на ЧМ-2026

Российский тренер Игорь Шалимов сказал, какие могли бы быть перспективы у сборной России на чемпионате мира 2026 года.

«Популярна тема «как бы наша сборная выступила на этом ЧМ» – я бы не говорил вообще о результате. Надо говорить о том, попала бы наша команда вообще на этот чемпионат – ведь не прошли отбор Италия, Дания, Венгрия, Украина, крепкие европейские сборные.

Вспомните отборы к ЧМ – на турнир 2006-го мы не прошли Словакию, на 2010-й Словению. Это достаточно средние европейские команды, с которыми наша команда не справилась. Это не Хорватия, которая оказалась выше нас в отборе к турниру 2022 года, на котором эта команда играла в полуфинале.

Но, думаю, что к ЧМ, на котором будут участвовать 64 команды, мы отберемся», – сказал Шалимов.