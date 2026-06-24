Пономарев похвалил сборную США: «У американцев очень приличная команда, а у нас – деревянные человечки»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что его приятно удивило выступление сборной США на домашнем чемпионате мира.

Американцы стартовали на ЧМ-2026 с двух побед.

Они обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0).

Им осталось провести матч с уже вылетевшей Турцией (26 июня, 05:00 мск).

«Мне пока больше всего понравились американцы, они для меня открытие. В Америке футбол не любят, а тут команда очень приличная: грамотно сыграла, скоростная, пластичная, даже скрытые пасы были.

У нас, если посмотреть, – деревянные человечки: кого вижу, тому и пас. Американцы показали и хорошего левого крайнего, и увeртливых игроков, которые и за мяч борются, и обыгрывают, и не боятся рисковать.

Португальцы тоже неплохо проявили себя, думаю, будут прибавлять – они ещe не на пике. Немцы, как всегда, дисциплинированные, знают, что хотят и что умеют.

Чемпионат мира смотрю с удовольствием, игры нашей сборной выключаю – это невозможно смотреть», – заявил Пономарев.