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  • Пономарев похвалил сборную США: «У американцев очень приличная команда, а у нас – деревянные человечки»

Пономарев похвалил сборную США: «У американцев очень приличная команда, а у нас – деревянные человечки»

Вчера, 17:47
14

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что его приятно удивило выступление сборной США на домашнем чемпионате мира.

  • Американцы стартовали на ЧМ-2026 с двух побед.
  • Они обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0).
  • Им осталось провести матч с уже вылетевшей Турцией (26 июня, 05:00 мск).

«Мне пока больше всего понравились американцы, они для меня открытие. В Америке футбол не любят, а тут команда очень приличная: грамотно сыграла, скоростная, пластичная, даже скрытые пасы были.

У нас, если посмотреть, – деревянные человечки: кого вижу, тому и пас. Американцы показали и хорошего левого крайнего, и увeртливых игроков, которые и за мяч борются, и обыгрывают, и не боятся рисковать.

Португальцы тоже неплохо проявили себя, думаю, будут прибавлять – они ещe не на пике. Немцы, как всегда, дисциплинированные, знают, что хотят и что умеют.

Чемпионат мира смотрю с удовольствием, игры нашей сборной выключаю – это невозможно смотреть», – заявил Пономарев.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные США Россия Пономарев Владимир
Комментарии (14)
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Юбиляр
1782313303
"У американцев очень приличная команда, а у нас... – газ, а еще ... нефть"🤣
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...уефан
1782314051
...не иначе, дед вискарь брендовый вкушает. Ох, уж эти писарчуки, ушлый народец...
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merkozodayev
1782314629
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Fju-2
1782316203
Если у нас деревянные человечки, то надо из Бразилии Папу Карло выписать. Может что-то путное настругает) 🌳🪓🌲
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1782319054
Дедушка правду матку глаголит,и тренер у нас дерево
Ответить
Император 1
1782320128
Так мы же не можем выбирать, кому нельзя играть и судить.
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DOOMSDAY
1782321810
Задолбал, старый пердун
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SLADE2019
1782369530
Немцы как всегда дисциплинированные. В этой сборной много немцев?
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