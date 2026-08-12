2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

«Штурм» дома проиграл «Фенербахче» со счетом 0:1 в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Ворота хозяев в этой встрече защищал 22-летний российский голкипер Даниил Худяков. Всего он пропустил 3 гола в 4 матчах отбора ЛЧ.

«Штурм» уступил и в первой игре 0:2. Команда вылетела в Лигу Европы.

«Буде-Глимт» дома победил «Юнион СЖ» в дополнительное время со счетом 3:2.

У гостей было 3 удаления в этом матче, причем 2 из них уже после финального свистка. В этой встрече ворота норвежского клуба защищал Никита Хайкин, заявленный на эту стадию Лиги чемпионов как россиянин. В первой игре команды сыграли 3:3. «Буде-Глимт» вышел в решающий отборочный раунд ЛЧ.

В минувшие выходные 31-летний Хайкин прервал сухую серию в чемпионате Норвегии, которая продлилась 5 матчей. «Буде-Глимт» одержал в турнире 6-ю победу подряд в гостях над «Волеренгой» (2:1). Сухая серия Хайкина в Элитсериен продлилась 565 минут.

Лига чемпионов. 3 раунд Штурм - Фенербахче - 0:1 (0:0) Гол: 0:1 - Талиска, 66 (с пенальти). Голосуй за лучшего игрока матча Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче Штурм Фенербахче Даниил Худяков 0% Арьян Малич 0% Джейланд Митчелл 0% Petar Petrović 0% Йон Горенц-Станкович 0% Якоб Хёдль 0% Эмран Согло 0% Лука Вайнхандл 0% Симон Зайдль 0% Аксель Кайомбо 0% Сиди Джатта 0% Пауль Коллер 0% Юрген Хайль 0% Райан Фоссо 0% Belmin Beganovic 0% Нельсон Вайпер 0% Показать всех игроков Мерт Гюнок 0% Арчи Браун 0% Милан Шкриньяр 0% Натан Аке 0% Нельсон Семеду 0% Н'Голо Канте 0% Маттео Гендузи 0% Талиска 0% Керем Актюркоглу 0% Мэйсон Гринвуд 0% Марко Асенсио 0% Мерт Мюлдюр 0% Фред 0% Исмаил Юкшек 0% Огуз Айдын 0% Ведат Мурики 0% Показать всех игроков Таблица турнира Календарь турнира