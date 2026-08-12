2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

«Штурм» дома проиграл «Фенербахче» со счетом 0:1 в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Ворота хозяев в этой встрече защищал 22-летний российский голкипер Даниил Худяков. Всего он пропустил 3 гола в 4 матчах отбора ЛЧ.
«Штурм» уступил и в первой игре 0:2. Команда вылетела в Лигу Европы.
«Буде-Глимт» дома победил «Юнион СЖ» в дополнительное время со счетом 3:2.
У гостей было 3 удаления в этом матче, причем 2 из них уже после финального свистка. В этой встрече ворота норвежского клуба защищал Никита Хайкин, заявленный на эту стадию Лиги чемпионов как россиянин. В первой игре команды сыграли 3:3. «Буде-Глимт» вышел в решающий отборочный раунд ЛЧ.
В минувшие выходные 31-летний Хайкин прервал сухую серию в чемпионате Норвегии, которая продлилась 5 матчей. «Буде-Глимт» одержал в турнире 6-ю победу подряд в гостях над «Волеренгой» (2:1). Сухая серия Хайкина в Элитсериен продлилась 565 минут.