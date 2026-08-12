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  • 2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

12 августа, 08:49

«Штурм» дома проиграл «Фенербахче» со счетом 0:1 в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Ворота хозяев в этой встрече защищал 22-летний российский голкипер Даниил Худяков. Всего он пропустил 3 гола в 4 матчах отбора ЛЧ.

«Штурм» уступил и в первой игре 0:2. Команда вылетела в Лигу Европы.

«Буде-Глимт» дома победил «Юнион СЖ» в дополнительное время со счетом 3:2.

У гостей было 3 удаления в этом матче, причем 2 из них уже после финального свистка. В этой встрече ворота норвежского клуба защищал Никита Хайкин, заявленный на эту стадию Лиги чемпионов как россиянин. В первой игре команды сыграли 3:3. «Буде-Глимт» вышел в решающий отборочный раунд ЛЧ.

В минувшие выходные 31-летний Хайкин прервал сухую серию в чемпионате Норвегии, которая продлилась 5 матчей. «Буде-Глимт» одержал в турнире 6-ю победу подряд в гостях над «Волеренгой» (2:1). Сухая серия Хайкина в Элитсериен продлилась 565 минут.

Лига чемпионов. 3 раунд
Штурм - Фенербахче - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Талиска, 66 (с пенальти).
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Штурм
Фенербахче
Даниил Худяков
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Арьян Малич
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Лига чемпионов. 3 раунд
Буде-Глимт - Юнион СЖ - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Голы: 1:0 - О. Бломберг, 51; 1:1 - Г. Смит, 61; 2:1 - Й. Хеуге, 76; 2:2 - М. Фусейни, 88; 3:2 - А. Хельмерсен, 117.
Удаления: нет - К. ван де Перре, 90+7 (вторая ж.к).
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Буде-Глимт
Юнион СЖ
Никита Хайкин
0%
Фредрик-Андре Бьоркан
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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Фенербахче Штурм Юнион СЖ Волеренга Хайкин Никита Худяков Даниил
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