- 3 ноября 2022
- 23:00 Фото «Лацио», «Фейеноорд», «Штурм» и «Мидтьюлланд» набрали одинаковое количество очков в группе ЛЕ 2
- 22:53 Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:11 Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
- 14 октября 2022
- 00:10 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 22:09 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
- 15 сентября 2022
- 21:46 Лига Европы. «МЮ» обыграл «Шериф» благодаря голу Роналду, «Мидтьюлланд» разгромил «Лацио» и другие результаты
- 9 сентября 2022
- 00:10 Лига Европы. «Шериф» разгромил «Омонию», «Лацио» сильнее «Фейеноорда» и другие результаты
- 27 августа 2022
- 16:29 Фото «Аталанта» купила датского нападающего за 17 миллионов
- 10 августа 2022
- 00:02 Лига чемпионов. «Динамо» К обыграло «Штурм» в овертайме и вышло в следующий раунд 4
- 3 августа 2022
- 22:51 Лига чемпионов. «Динамо» К обыграло «Штурм»
- 2 августа 2022
- 14:23 Фото «Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов 3
- 20 апреля 2022
- 07:25 33-летний экс-динамовец Яншер – самый результативный игрок чемпионата Австрии
- 8 января 2022
- 09:20 Йебоа, которым интересовался «Локомотив», перейдет в «Дженоа» (Фабрицио Романо) 1
- 23 декабря 2021
- 16:52 Агент Йебоа: «В Кельвина влюблены все клубы. Он может стать топ-игроком для «Локо»
- 15:24 Второй бомбардир чемпионата Австрии Йебоа – в шорт-листе «Локомотива» («Чемпионат») 5
- 9 декабря 2021
- 23:24 Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
- 20:41 Головин – в старте «Монако» на матч со «Штурмом»
- 26 ноября 2021
- 01:14 Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад» 7
- 4 ноября 2021
- 22:58 Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты 3
- 21 октября 2021
- 23:59 Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» обыграл ПСВ, «Спарта» и «Лион» забили семь голов на двоих 1
- 30 сентября 2021
- 22:15 Лига Европы. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реал Сосьедадом», «Легия» сильнее «Лестера» и другие результаты 1
- 16 сентября 2021
- 23:57 Лига Европы. «Лестер» упустил победу над «Наполи», «Монако» благодаря ассисту Головина обыграл «Штурм» и другие результаты
- 26 июля 2019
- 11:47 Фото Экс-форвард «Ахмата» Балай перешел в «Штурм» 2
- 2 июля 2019
- 22:35 Товарищеские матчи. «Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютной игре Глушакова, «Оренбург» обыграл чемпиона Дании 1
- 10 августа 2018
- 11:15 «Штурм» извинился за болельщика, который разбил голову судье в матче с АЕКом 1
- 00:11 В Граце задержали фаната, который бросил бутылку в арбитра матча «Штурм» – АЕК 11
- 9 августа 2018
- 23:00 Фото Арбитру матча «Штурм» – АЕК разбили голову. В него бросили бутылку с трибуны 13