Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы

Определились 4 клуба, которые вылетели из 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов напрямую в общий этап Лиги Европы.

Это «Юнион СЖ» (Бельгия), «Спарта» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция) и «Штурм» (Австрия).

Они выступали в пути лиг квалификации ЛЧ и потому, согласно регламенту, сразу попали в основной этап ЛЕ, минуя отборочный раунд плей-офф.

За «Штурм» выступает российский вратарь Даниил Худяков.