Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы

Определились 4 клуба, которые вылетели из 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов напрямую в общий этап Лиги Европы.
Это «Юнион СЖ» (Бельгия), «Спарта» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция) и «Штурм» (Австрия).
Они выступали в пути лиг квалификации ЛЧ и потому, согласно регламенту, сразу попали в основной этап ЛЕ, минуя отборочный раунд плей-офф.
За «Штурм» выступает российский вратарь Даниил Худяков.
- Таким образом, известны уже 17 из 36 участников общего этапа Лиги Европы.
- Ранее в эту стадию напрямую попали «Борнмут», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» (все – Англия), «Милан», «Ювентус» (оба – Италия), «Реал Сосьедад», «Сельта» (оба – Испания), «Хоффенхайм», «Байер» (оба – Германия), «Марсель», «Ренн» (оба – Франция), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Торренсе» (Португалия).
Источник: «Бомбардир»