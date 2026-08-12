Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы

12 августа, 10:02

Определились 4 клуба, которые вылетели из 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов напрямую в общий этап Лиги Европы.

Это «Юнион СЖ» (Бельгия), «Спарта» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция) и «Штурм» (Австрия).

Они выступали в пути лиг квалификации ЛЧ и потому, согласно регламенту, сразу попали в основной этап ЛЕ, минуя отборочный раунд плей-офф.

За «Штурм» выступает российский вратарь Даниил Худяков.

  • Таким образом, известны уже 17 из 36 участников общего этапа Лиги Европы.
  • Ранее в эту стадию напрямую попали «Борнмут», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» (все – Англия), «Милан», «Ювентус» (оба – Италия), «Реал Сосьедад», «Сельта» (оба – Испания), «Хоффенхайм», «Байер» (оба – Германия), «Марсель», «Ренн» (оба – Франция), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Торренсе» (Португалия).

Еще по теме:
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига чемпионов Штурм Юнион СЖ Спарта Олимпиакос Худяков Даниил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
12
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
74
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
4
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
Все новости
Все новости
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+