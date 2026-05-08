Определились финалисты Лиги Европы

Менее чем через две недели станет известен победитель Лиги Европы-2025/26.
В финальном матче 20 мая в Стамбуле сыграют «Астон Вилла» и «Фрайбург».
Команда Унаи Эмери в 1/2 прошла «Ноттингем Форест» (0:1, 4:0), а немцы переиграли «Брагу» (1:2, 3:1).
Испанский тренер в шестой раз за карьеру вышел в финал ЛЕ. В четырех из пяти предыдущих финалов его команды побеждали.
Эмери трижды брал трофей с «Севильей», еще раз – с «Вильярреалом». Поражение было в 2019 году во главе «Арсенала» от «Челси» (1:4).
