Карпин объяснил отсутствие шести игроков на тренировке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подробно рассказал о кадровых проблемах национальной команды.
Сегодняшнюю тренировку пропустили сразу шесть футболистов.
«Шестерых футболистов не будет по медицинским показаниям. У Головина перелом пальца. Он последнюю игру в «Монако» не играл. Минимум месяц у него пауза.
У Тюкавина небольшие боли в оперированном колене. Он даже не прилетел.
Пруцев – повреждение икроножный мышцы. Он уехал из расположения.
Садулаев в отпуске ударился головой и получил сотрясение мозга. Ему нельзя летать. В течение недели.
Осипенко получил повреждение в игре с «Динамо». Он не в расположении сборной. Головина не увидим в этих трeх играх», – сообщил Карпин.
- Россия сыграет с Египтом (28 мая), Буркина‑Фасо (5 июня), а также Тринидадом и Тобаго (9 июня).
Источник: «Чемпионат»