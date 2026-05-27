Карпин объяснил отсутствие шести игроков на тренировке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подробно рассказал о кадровых проблемах национальной команды.

Сегодняшнюю тренировку пропустили сразу шесть футболистов.

«Шестерых футболистов не будет по медицинским показаниям. У Головина перелом пальца. Он последнюю игру в «Монако» не играл. Минимум месяц у него пауза.

У Тюкавина небольшие боли в оперированном колене. Он даже не прилетел.

Пруцев – повреждение икроножный мышцы. Он уехал из расположения.

Садулаев в отпуске ударился головой и получил сотрясение мозга. Ему нельзя летать. В течение недели.

Осипенко получил повреждение в игре с «Динамо». Он не в расположении сборной. Головина не увидим в этих трeх играх», – сообщил Карпин.