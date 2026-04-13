Сборная Португалии не сыграет с Россией: известна причина

Сегодня, 15:30
14

Руководитель отдела коммуникаций и советник президента Федерации футбола Португалии Рикарду Куарежма ответил, возможен ли товарищеский матч между португальской и российской сборными в 2026 году.

«В июне у нас уже запланировано два товарищеских матча, места для еще одной игры нет.

Что касается осени, то матч с Россией невозможен – у сборной Португалии стартует отбор к Евро.

Наш график матчей на этот год заполнен«, – сказал Куарежма.

  • Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Португалия
Антрацитовый волхв
1776084342
Можно подумать, что им нужно с нами играть. Скорее всего просто не захотели и решили не расстраивать, взяв готовую причину.
k611
1776085366
Это Россия не сыграет с Португалией, да и с другими европейскими сборными по понятным причинам...
опус 2
1776085556
Я так понял, они и не собирались с нами играть Мы с ними тоже Кто всякую хрень распостраняет !?
За что бан ?
1776085822
Врёт Кукарача . Они очень хотели бы сыграть ,но дядя Дональд ,из-за океяна , им не разрешит .
FFR
1776088912
Куарежма отшил культурно, а так на хрен им нужно играть с Россией?
boris63
1776089614
Для чего было вообще спрашивать, когда ответ на поверхности.
Интерес
1776091105
А мы собирались??? Тут у "Соседней Территории" сплошная зрада началась-всем надоели скандалисты и попрошайки: 1.World Aquatics за отказ играть с россиянами на Кубке мира присудила техническое поражение сборной Украины по водному поло со счетом 0:5. 2.Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что согласен с решением не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Виктора Орбана. Да ещё и не украсят своим присутствием ЧМ...
Fеnix
1776099139
Португальцы даже не собирались играть.
