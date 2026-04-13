Сборная Португалии не сыграет с Россией: известна причина

Руководитель отдела коммуникаций и советник президента Федерации футбола Португалии Рикарду Куарежма ответил, возможен ли товарищеский матч между португальской и российской сборными в 2026 году.

«В июне у нас уже запланировано два товарищеских матча, места для еще одной игры нет.

Что касается осени, то матч с Россией невозможен – у сборной Португалии стартует отбор к Евро.

Наш график матчей на этот год заполнен«, – сказал Куарежма.