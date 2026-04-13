Сборная Португалии не сыграет с Россией: известна причина

Руководитель отдела коммуникаций и советник президента Федерации футбола Португалии Рикарду Куарежма ответил, возможен ли товарищеский матч между португальской и российской сборными в 2026 году.
«В июне у нас уже запланировано два товарищеских матча, места для еще одной игры нет.
Что касается осени, то матч с Россией невозможен – у сборной Португалии стартует отбор к Евро.
Наш график матчей на этот год заполнен«, – сказал Куарежма.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
