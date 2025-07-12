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Рикарду Куарежма
Рикарду Куарежма
Завершил карьеру
26 сентября 1983 (42)
#7 | Нападающий
175 см | 70 кг
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
В Медиалиге прокомментировали готовящиеся трансферы Куарежмы и Нани
2025.07.12 17:44
Еще один победитель Евро-2016 согласился сыграть в Медиалиге
2025.07.12 13:26
2
Куарежма назвал главное сожаление в карьере: «У меня от него ком в горле»
2023.11.27 19:11
2
Победитель Евро-2016 Куарежма может приехать на сбор «Крыльев Советов»
2021.06.10 12:24
4
«Крылья Советов» хотят подписать Куарежму
2021.06.08 23:22
9
Видео
Куарежма – футболистам «Крыльев»: «Финал есть финал. Желаю самой большой удачи в мире!»
2021.05.12 18:44
1
Видео
Куарежма стал игроком «Витории Гимараеш». Клуб представил его в образе короля
2020.09.07 21:56
1
beIN Sports: Куарежма перешел из «Бешикташа» в «Касымпашу»
2019.08.28 19:01
3
Куарежма хочет уйти из «Бешикташа» зимой. На игрока претендует «Порту»
2019.01.21 08:47
Фото
Пепе – лучший защитник чемпионата Турции прошлого сезона, Гомис – лучший нападающий
2018.09.14 07:06
Куарежма: «Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер»
2018.06.26 08:30
8
Роналду – о бородке: «Она принесла удачу, оставлю ее до конца ЧМ»
2018.06.21 09:05
5
«Гуанчжоу Эвергранд» заплатит 12 миллионов за переход Куарежмы
2018.06.19 07:55
1
Фото
Куарежма: «Спасибо за все, «Бешикташ»
2018.05.22 07:18
3
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
Куарежма: «Поздравляю «Бешикташ», который добрался до этой стадии ЛЧ»
2018.03.14 06:42
Куарежма – самый обсуждаемый футболист в Турции
2018.01.01 13:18
Пепе: «В России Португалия будет в состоянии повторить то, что сделала во Франции»
2017.12.22 10:04
2
Куарежма: «В этом году «Бешикташ» лучше понимает, как устроена Лига чемпионов»
2017.11.21 06:10
Видео
Гол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Кубок конфедераций. Португалия упустила победу над Мексикой
2017.06.18 19:52
23
Куарежма продлил контракт с «Бешикташем»
2017.02.08 08:53
Куарежма готов уехать в Китай ради хорошего контракта
2016.12.21 16:21
6
Лига чемпионов. «Бенфика», ведя в счете три мяча, упустила победу в матче с «Бешикташем»
2016.11.23 22:38
2
Куарежма: «Ничья – несправедливый результат»
2016.09.29 10:56
«Милан» нацелился на Куарежму
2016.08.23 16:20
1
Куарежма: «Если моя медаль действительно золотая, то я ее продам»
2016.07.12 01:55
13
Куарежма: «Роналду – единственный футболист, которого я уважаю»
2016.07.12 00:20
8
Видео
Гол Куарежмы стал первым в дополнительное время на Евро после забитого мяча Аршавина в 2008 году
2016.06.26 11:52
4
Куарежма: «Игроки сборной Португалии провели великолепный матч»
2016.06.26 06:23
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