Куарежма – футболистам «Крыльев»: «Финал есть финал. Желаю самой большой удачи в мире!»

Друг хавбека «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша и бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма пожелал удачи самарскому клубу в финальном матче Кубка России с «Локомотивом».
«Желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал. Но самое важное, что вы можете победить! Наслаждайтесь финалом, крепко вас обнимаю. Удачи, парни!», – сказал Куарежма.
- Начало матча в Нижнем Новгороде – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
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Источник: инстаграм «Крыльев Советов»