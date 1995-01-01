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    Куарежма – футболистам «Крыльев»: «Финал есть финал. Желаю самой большой удачи в мире!»

    Друг хавбека «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша и бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма пожелал удачи самарскому клубу в финальном матче Кубка России с «Локомотивом».

    «Желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал. Но самое важное, что вы можете победить! Наслаждайтесь финалом, крепко вас обнимаю. Удачи, парни!», – сказал Куарежма.

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    Источник: инстаграм «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      _Marqella_ 1 час назад

      Буду болеть за самарцев вместе с Куарежмой...

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