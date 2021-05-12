Куарежма – футболистам «Крыльев»: «Финал есть финал. Желаю самой большой удачи в мире!»

Друг хавбека «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша и бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма пожелал удачи самарскому клубу в финальном матче Кубка России с «Локомотивом».

«Желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал. Но самое важное, что вы можете победить! Наслаждайтесь финалом, крепко вас обнимаю. Удачи, парни!», – сказал Куарежма.

Начало матча в Нижнем Новгороде – в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.