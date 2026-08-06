Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол

В 1-м туре Кубка лиг МЛС и Мексики «Интер Майами» дома победил «Атлетико Сан-Луис» со счетом 4:2.

Нападающий «цапель» Лионель Месси забил 2 мяча и сделал голевой пас в моменте с последним мячом своей команды в игре.

Он довел число своих голов до 921 в 1166 матчах. У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на счету 976 мячей в 1330 встречах.

В другом матче «Монтеррей» дома проиграл «Орландо Сити» со счетом 1:2. Один из голов у американского клуба на счету Антуана Гризманна. В четырех встречах за команду из Флориды на счету француза 2 гола и 1 ассист.

Кубок лиг

Общий этап

Интер Майами – Атлетико Сан-Луис – 4:2 (4:1)

Голы: 0:1 – Родригес, 4; 1:1 – Месси, 11; 2:1 – Сеговия, 29; 3:1 – Месси, 44; 4:1 – Микаэл, 45+7; 4:2 – Льоренте, 51.

Монтеррей – Орландо Сити – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гризманн, 28; 0:2 – Спайсер, 60 (с пенальти); 1:2 – Кейперс, 90+9.