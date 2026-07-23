18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России

Российский вратарь из системы клуба «Динамо Хьюстон» Роман Керимов рассказал, как тренировался со сборной США.
– У тебя есть азербайджанские корни, российский паспорт, и сейчас ты живeшь в США. За какую сборную хотел бы играть?
– В первую очередь – за российскую. Хотя ещe важно, кто позовeт.
– Пока из сборных на тебя не выходили?
– Я слышал, что был интерес от юношеской сборной США, но, поскольку у меня сейчас нет гражданства, меня не могли позвать.
– Откуда информация, что тобой интересовались?
– Тренеры «Хьюстон Динамо» сказали. Хотели позвать в тренировочный лагерь, но просто не могли. Хотя один раз я уже тренировался со сборной США. Причeм с основной.
– В смысле?
– Год назад как раз в Хьюстоне проходил финал Кубка КОНКАКАФ. Тогда сборная США проводила три занятия на нашей базе перед заключительным матчем. У меня была тренировка в «Хьюстон Динамо-2». Ко мне подошeл наш тренер и сказал, что сборная США хочет, чтобы я остался и ещe с ней позанимался, потому что им требовался вратарь.
– Волновался?
– Да, было немного. Абсолютно неожиданно получилось.
- 18-летний Керимов – воспитанник ЦСКА и «Родины». Он переехал в США в 2022 году.
- Он провел 2 матча за «Динамо Хьюстон-2» в лиге МЛС Next Pro и пропустил 4 мяча.