Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России

18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России

Сегодня, 10:39
1

Российский вратарь из системы клуба «Динамо Хьюстон» Роман Керимов рассказал, как тренировался со сборной США.

– У тебя есть азербайджанские корни, российский паспорт, и сейчас ты живeшь в США. За какую сборную хотел бы играть?

– В первую очередь – за российскую. Хотя ещe важно, кто позовeт.

– Пока из сборных на тебя не выходили?

– Я слышал, что был интерес от юношеской сборной США, но, поскольку у меня сейчас нет гражданства, меня не могли позвать.

– Откуда информация, что тобой интересовались?

– Тренеры «Хьюстон Динамо» сказали. Хотели позвать в тренировочный лагерь, но просто не могли. Хотя один раз я уже тренировался со сборной США. Причeм с основной.

– В смысле?

– Год назад как раз в Хьюстоне проходил финал Кубка КОНКАКАФ. Тогда сборная США проводила три занятия на нашей базе перед заключительным матчем. У меня была тренировка в «Хьюстон Динамо-2». Ко мне подошeл наш тренер и сказал, что сборная США хочет, чтобы я остался и ещe с ней позанимался, потому что им требовался вратарь.

– Волновался?

– Да, было немного. Абсолютно неожиданно получилось.

  • 18-летний Керимов – воспитанник ЦСКА и «Родины». Он переехал в США в 2022 году.
  • Он провел 2 матча за «Динамо Хьюстон-2» в лиге МЛС Next Pro и пропустил 4 мяча.

Еще по теме:
МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль
Кержаков определил лучшего в истории футбола – это не Месси 1
Двукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС
Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Динамо Хьюстон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1784795678
У нас сейчас вратарей вагон и маленькая тележка
Ответить
Главные новости
Раскрыты причины протеста «Спартака», потребовавшего переиграть матч с «Зенитом»
12:39
2
Вендел высказался о получении российского паспорта
12:27
4
«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом»
12:13
16
Глебов рассказал, были ли у него предложения из Европы
11:49
Вендел готов извиниться перед болельщиками за оскорбительный жест
11:38
1
Назначения судей на 1-й тур РПЛ
11:29
13
«Факел» выиграл борьбу за хавбека «Зенита»
11:13
4
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
10:59
Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»
10:48
3
Жена Сафонова рассказала о подготовке мужа к сезону в «ПСЖ»
10:26
1
Все новости
Все новости
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
10:59
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
10:39
1
МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль
04:49
Аршавин объяснил, почему Ямаль никогда не будет как Месси
Вчера, 22:53
4
Бекхэм прокомментировал переход Каземиро в «Интер Майами»
Вчера, 21:30
Кержаков определил лучшего в истории футбола – это не Месси
Вчера, 15:59
1
ФотоДвукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС
Вчера, 12:52
Мостовой предложил Месси сменить игровую позицию
21 июля
1
Бекхэм двумя словами описал Месси по итогам ЧМ-2026
21 июля
2
Кержаков поставил крест на Аргентине после ухода Месси
21 июля
6
«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины
21 июля
1
ФотоСлезы Месси после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
20 июля
4
«Подлый маленький засранец»: Пирс Морган оскорбил Месси во время финала ЧМ
20 июля
5
ФотоРеакция Месси на пропущенный гол Аргентины от Испании в финале ЧМ
20 июля
39-летний Месси установил рекорд ЧМ
19 июля
1
Трамп ответил на вопрос, кто сильнее – Месси или Роналду
19 июля
2
Трамп впервые прокомментировал отмену дисквалификации Балогуна
18 июля
1
Фото«Иногда сам замечаю это»: российский певец высказался о внешнем сходстве с Месси
18 июля
5
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Мостовой описал Месси двумя словами: «Только глупый может его хейтить»
16 июля
16
Главный фанат Роналду обратился за помощью к Ямалю: «Спаси меня от катастрофы»
16 июля
7
Месси выложил пост после выхода в финал ЧМ-2026
16 июля
ФотоМесси не сдержал эмоций после финального свистка в матче с Англией
16 июля
5
Аленичев назвал лучшего игрока ЧМ-2026
15 июля
7
Дзанетти: «Надеюсь, что Месси заберет «Золотой мяч»
14 июля
1
Россиянин из «Интера Майами» рассказал о встрече с Месси
14 июля
Россиянин из «Интера Майами» рассказал, как попал в клуб
13 июля
2
Орлов оценил звонок Трампа в ФИФА по поводу Балогуна
13 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+