18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России

Российский вратарь из системы клуба «Динамо Хьюстон» Роман Керимов рассказал, как тренировался со сборной США.

– У тебя есть азербайджанские корни, российский паспорт, и сейчас ты живeшь в США. За какую сборную хотел бы играть?

– В первую очередь – за российскую. Хотя ещe важно, кто позовeт.

– Пока из сборных на тебя не выходили?

– Я слышал, что был интерес от юношеской сборной США, но, поскольку у меня сейчас нет гражданства, меня не могли позвать.

– Откуда информация, что тобой интересовались?

– Тренеры «Хьюстон Динамо» сказали. Хотели позвать в тренировочный лагерь, но просто не могли. Хотя один раз я уже тренировался со сборной США. Причeм с основной.

– В смысле?

– Год назад как раз в Хьюстоне проходил финал Кубка КОНКАКАФ. Тогда сборная США проводила три занятия на нашей базе перед заключительным матчем. У меня была тренировка в «Хьюстон Динамо-2». Ко мне подошeл наш тренер и сказал, что сборная США хочет, чтобы я остался и ещe с ней позанимался, потому что им требовался вратарь.

– Волновался?

– Да, было немного. Абсолютно неожиданно получилось.